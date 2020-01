Ascolti, L'anno che verrà su Rai1 è lo show più visto. Oltre 10 milioni per il discorso di Mattarella

"L'anno che verrà" su Rai Uno ha accompagnato nel 2020 la maggior parte degli italiani che la sera di Capodanno hanno acceso il televisore per avere un po' di compagnia e fare il conto alla rovescia per la mezzanotte. Lo show condotto da Amadeus da Potenza – in onda delle 20.53 alle 24.56 - è stato infatti il programma più visto della serata di martedì 31 dicembre 2019 e ha conquistato 4.772.000 spettatori pari al 30.4% di share dalle 20.53 alle 24.56, e 2.840.000 spettatori (31.8% di share) dalle 24.59 alle 25.59

Su Canale 5, il "Capodanno in musica" condotto da Federica Panicucci, in onda dalle 20.47 alle 25.59, ha raccolto davanti al video 2.777.000 spettatori pari al 19.4% di share.

Ascolti tv, oltre 10 milioni per il discorso di Mattarella

Il Messaggio dell'ultimo dell'anno dal Quirinale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, trasmesso ieri a reti unificate, ha totalizzato 10.121.552 spettatori, con uno share del 59.51%. Gli spettatori sono stati così ripartiti: RaiUno 4.905.110, RaiDue 559.871, RaiTre 833.786, RaiNews 26.801, Canale5 2.513.929, ReteQuattro 514.105, La7 596.866 TgCom24 17.306, SkyTg24 116.662, SkyTg24(50) 37.116.

Ascolti tv, i programmi più visti delle altre reti

Su Rai Due il classico Disney "Gli Aristogatti" è stato visto da 1.157.000 spettatori, pari a uno share del 6.9%. Su Rai Tre il "Festival Internazionale del Circo di Montecarlo" ha interessato 1.418.000 spettatori per uno share dell'8.6%.

Su Italia 1 il film "Ghostbusters – Acchiappafantasmi" è stato visto da 770.000 spettatori pari a uno share del 4.9%. Su Rete 4 il film "Harvey" ha registrato un ascolto medio di 201.000 spettatori pari all'1.2% di share. Su La7 il film comico con Renato Pozzetto "Un povero ricco" ha radunato davanti al piccolo schermo 369.000 spettatori per uno share del 2.2%.