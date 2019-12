Ascolti tv, il film ‘Cenerentola’ travolge ‘All Together Now’

L’atmosfera natalizia ricreata da un classico come il film ‘Cenerentola’ è servito a Rai Uno a stravincere la gara degli ascolti tv di giovedì 26 dicembre 2019. La celebre fiaba riadattata dalla Disney in live action per la regia di Kenneth Branagh, trasmessa in prima serata ha conquistato 4.329.000 spettatori, pari a un 20,13% di share nettamente superiore a quello registrato da 'All Together Now' su Canale 5, battuto per la prima volta dalla concorrenza in questa nuova edizione (2.143.000 spettatori pari al 12,03% di share). Terzo posto per Rai2 che con 'Ratatouille' è stato seguito da 1.657.000 spettatori pari al 7,5% di share.

Ascolti tv di giovedì 26 dicembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai 3 il film 'La soffiatrice di vetro' ha totalizzato 1.513.000 telespettatori con uno share del 6,76%. Su Italia 1 'The Divergent Series: Allegiant' è stato visto da 845.000 telespettatori (share del 4,05%). Segue il telefilm di Rete4 'Non è Natale senza panettone', che ha registrato 1.236.000 telespettatori e uno share del 5,85%. Su La7 'Gazzetta Sports Awards 2019' ha totalizzato 394.000 telespettatori con uno share 1,9%. Chiudono gli ascolti del prime time 'Un Natale coi fiocchi' trasmesso su Tv8 che ha guadagnato il 2,1% di share con 464.000 spettatori mentre sul Nove 'Michelangelo - Vita di un Genio' che è stato visto da 342.000 spettatori (1.7% di share).