Ascolti tv, 'Ciao Darwin' chiude in bellezza; 'Ballando con le stelle' tiene testa

Un venerdì sera televisivo particolare quello che ieri, 24 maggio, ha visto concorrere due programmi di punta di Rai e Mediaset che mai si erano trovati ad andare in onda nello stesso giorno e nello stesso segmento orario.

La prima semifinale di ‘Ballando con le stelle’ su Rai Uno, eccezionalmente andata in onda di venerdì per recuperare la puntata saltata per via dell’Eurovision di sabato 18 maggio, si è scontrata con l’ultima puntata di ‘Ciao Darwin 8’ su Canale 5, tenendo testa a un risultato che ha confermato il successo stagionale dello show condotto da Paolo Bonolis.

Dalle 21.25 alle 24.07 'Ballando con le Stelle' ha conquistato 4.333.000 telespettatori e uno share del 21.23% (4.047.000 spettatori pari al 18.41%% di share nel segmento Tutti in Pista, in onda dalle 20.45 alle 21.21); Ciao Darwin, invece, ha interessato 4.497.000 spettatori pari al 21.71% di share nella prima parte e 2.904.000 (28.94%) nella seconda parte.

Oggi ‘Ballando con le stelle’ torna in prima serata su Rai Uno per la seconda semifinale del programma che lo vedrà ancora una volta contendersi il pubblico del sabato sera con l’ultima attesissima finale di ‘Amici di Maria De Filippi’.

Ascolti tv di venerdì 24 maggio 2019

Di seguito i dati degli ascolti tv relativi ai programmi delle altre reti: su Rai2 ‘Captain America: Civil War’ ha interessato 1.145.000 spettatori pari al 5.39% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha raggiunto 797.000 spettatori (3.83%). Su Rai3 l’ultima puntata di L’Aquila – Grandi Speranze ha raccolto davanti al video 918.000 spettatori pari ad uno share del 4.16%. Rete4 con Quarto Grado ha interessato 948.000 spettatori con il 5.46% di share mentre su La7Bersaglio Mobile – Speciale Elezioni ha registrato 813.000 spettatori con uno share del 3.85%. Su TV8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha segnato l’1.1% con 215.000 spettatori e sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 1.227.000 spettatori (5.3%).

Nell'access prime time su Canale 5 'Striscia la Notizia' è stata seguita da 4.554.000 telespettatori pari a uno share del 20,50%. Il programma 'L'Eredità' in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini si è confermato leader della fascia preserale con 3.791.000 telespettatori e il 23,9% di share. Su Canale 5, invece, 'Caduta libera' ha ottenuto 3.357.000 telespettatori e uno share del 21,87%. Nel complesso le Rai si sono aggiudicate l'intera giornata con il 36,9% di share e 3.534.000 telespettatori mentre Mediaset ha vinto la prima serata con 7.899.000 telespettatori e il 35,08% e la seconda serata con 4.963.000 telespettatori e uno share del 40,01%.