Ascolti tv, ‘Come una madre’ chiude in bellezza: netto lo stacco da ‘Non è la d’Urso’

Chiude in bellezza, così com’era iniziata e proseguita per tre appuntamenti, la fiction di Rai1 'Come una Madre' con Vanessa Incontrada nei panni della coraggiosa Angela Graziani. L'ultima puntata, trasmessa domenica 16 febbraio in prima serata, ha ottenuto 5.052.000 spettatori e un 20.7% di share che conferma il successo della serie tv diretta da Andrea Porporati, anche ieri al vertice dei programmi più seguiti.

Notevolmente distanziato dal podio Canale 5 e il suo 'Live - Non è la D'Urso' che ha raggiunto 2.368.000 spettatori (14.9% di share) interessati alle vicende mediatiche del momento con Morgan e Barbara d’Urso protagonisti di dibattiti e scontri. Terza posizione, su Rai2, per 'Che Tempo che Fa' con 2.113.000 spettatori e l'8.3% di share (il successivo 'Che Tempo che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.710.000 spettatori e il 9.4% di share).

Ascolti tv di domenica 16 febbraio 2020

Per quanto riguarda gli ascolti delle altre reti, segue Italia 1 'Il Mistero dei Templari - National Treasure' (1.374.000 spettatori, share 5.9%), 'Amore Criminale' su Rai3 (1.159.000 spettatori, share 4.8%), 'Non è l'Arena' su La7 (964.000 spettatori, share 5.5%), 'Sully' su Rete4 (764.000 spettatori, share 3.1%), 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' su Tv8 (356.000 spettatori, share 1.6%), 'Camionisti in Trattoria' sul Nove (322.000 spettatori, share 1.2%).