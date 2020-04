Ascolti tv, vince il concerto di Laura Pausini; bene il ritorno de ‘Le Iene’

Ha vinto la musica nella prima serata televisiva di martedì 21 aprile: la replica del concerto di Laura Pausini al Teatro Antico di Taormina, 'Stasera Laura - Ho Creduto in un Sogno', trasmessa da Rai1 si è aggiudicato il prime time con 3.447.000 spettatori d il 13.3% di share. Al secondo posto, ottimo risultato per il ritorno de 'Le Iene Show' su Italia 1 con 2.669.000 spettatori e il 12.4% di share. Terzo posto per Canale 5 con il film 'Karol - Un Uomo Diventato Papa' che ha registrato 2.196.000 spettatori e il 9.9% di share.

Ascolti tv di martedì 22 aprile 2020

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time, 'DiMartedì' su La7 (1.701.000 spettatori, share 6.6%), 'Fuori dal Coro' su Rete4 (1.513.000 spettatori, share 6.8%), 'Carta Bianca' su Rai3 (1.341.000 spettatori, share 5.2%), 'Earth - Un giorno straordinario' su Rai2 (1.162.000 spettatori, share 4.1%), 'Hotel Transylvania' su Tv8 (777.000 spettatori, share 2.7%), 'The Call' sul Nove (382.000 spettatori, share 1.7%). In seconda serata ottimi ascolti per 'Porta a Porta' su Rai1, con 1.678.000 spettatori e il 13.1% di share.