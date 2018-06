Ascolti tv, la Rai dà filo da torcere a Canale 5: Michelle Hunziker non molla

Buoni gli ascolti di Rai Uno registrati nella serata di ieri 7 giugno per ‘Pino è’, il concerto-tributo per Pino Daniele trasmesso dallo stadio San Paolo di Napoli, ma non abbastanza alti da decretare la vittoria sul diretto concorrente ‘Vuoi scommettere?’ in onda su Canale 5.

La consueta sfida tra reti si è conclusa con un sostanziale testa a testa in termini di numeri: l'omaggio al cantautore napoletano andato in onda su Rai1 ha ottenuto 2.886.000 telespettatori e il 18,7% di share, mentre il programma condotto da Michelle Hunziker insieme alla figlia inviata Aurora Ramazzotti ha totalizzato 2.987.000 pari al 16,7%.

Giunto alla sua quarta puntata, ‘Vuoi scommettere?’ continua a difendersi come può dalla concorrenza che ogni settimana trasmette prodotti altrettanto cari al pubblico, ma la certezza è che il boom dell’esordio - 4 milioni di telespettatori e 23% di share – rimane un dato eccezionale difficilmente replicabile.

Ascolti tv 7 giugno 2018, le atre reti

Su La7 'Piazza Pulita' è stato visto da 1.345.000 telespettatori pari al 7,9%;

Italia 1 con 'Insurgent' ha conquistato 1.384.000 telespettatori e il 6,5%;

'The Lone Ranger' su Rai2 (968.000 telespettatori, share 4,8%);

'M' di Michele Santoro su Rai3 (859.000 telespettatori, share 3,8%);

'Radici' su Retequattro (767.000 telespettatori, share 3,5%); 'L'ultimo dominatore' su Tv8 (394.000 telespettatori, share 1,8%);

'B Heroes' sul Nove (86.000 telespettatori, share 0,4%).