Ascolti tv, d'Urso in vetta con Domenica Live. Mara Venier incassa: "Complimenti"

Trionfo Mediaset domenica 21 ottobre. Barbara d'Urso torna in vetta al podio dell'Auditel - dopo diverse settimane - con "Domenica Live", che totalizza una media complessiva del 17.1% di share pari a 2.402.000 spettatori. Una puntata che grazie anche ai super ospiti - tra tutti Paris Hilton e Loredana Bertè - segna il nuovo primato stagionale ("Attualità": 2.334.000 telespettatori e 16.5% di share; "Storie": 2.572.000 telespettatori e 19.1% di share; "Prima parte": 2.464.000 telespettatori e 18.3% di share; "Seconda parte": 2.598.000 telespettatori e 17.9% di share).

Niente da fare per Mara Venier e la sua "Domenica In", a cui non bastano i 2.567.000 spettatori pari ad uno share del 16.69% nella prima parte, e 2.184.000 spettatori con uno share del 15.89% nella seconda, che su Instagram ringrazia comunque il suo pubblico e si congratula mestamente con la rivale: "Complimenti al competitor".

E Rai 1 incassa il colpo anche in prima serata, con Fabio Fazio surclassato dal ritorno di Gianni Morandi con la seconda stagione de "L'Isola di Pietro", su Canale 5. "Che Tempo Che Fa" ha conquistato 3.701.000 spettatori, pari al 14.62% di share, mentre "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo" ha totalizzato 2.121.000 spettatori, pari al 12.79% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 23.44 – la prima puntata de "L'Isola di Pietro 2" è stata vista da 3.328.000 spettatori pari al 15.27% di share. Nel periodo di sovrapposizione, dalle ore 21.34 alle ore 23.44, la fiction di Canale 5 vince con 3.327.000 spettatori e il 15.27% di share.

La stagione si fa sempre più infuocata.