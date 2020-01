Ascolti tv, finale amaro per 'All Together Now': Michelle Hunziker battuta da 'Mary Poppins'

Titoli di coda per la seconda edizione di 'All Together Now', che chiude ma non in bellezza. L'ultima puntata del talent canoro di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, ha totalizzato 2.851.000 spettatori e il 16.4% di share, fermandosi al secondo posto. A conquistare il prime time di giovedì 3 gennaio è invece 'Mary Poppins', in onda su Rai1: l'intramontabile film Disney è stato seguito da 3.559.000 spettatori e il 16.2% di share. Terzo piazzamento, su Rete4, per 'Il Ragazzo di Campagna', con 1.489.000 spettatori e il 6.3% di share.

Ascolti tv di giovedì 3 gennaio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Top Gun' su Italia 1 (1.443.000 spettatori, share 6.3%), 'Vita di Pi' su Rai3 (1.314.000 spettatori, share 5.5%), 'Australia' su Rai2 (1.101.000 spettatori, share 5.2%), 'Un Natale da Cenerentola' su Tv8 (663.000 spettatori, share 2.8%), 'Il ponte sul fiume Kwai' su La7 (515.000 spettatori, share 2.5%), 'Ci Vediamo Domani' sul Nove (523.000 spettatori, share 2.2%).