Ascolti tv, 'La vita promessa' vince il prime time: netto lo stacco dal Live della d'Urso

E' Rai1 ad aggiudicarsi il prime time di domenica 1 marzo con 'La vita promessa 2': la seconda puntata della miniserie con Luisa Ranieri ha totalizzato 4.582.000 telespettatori e il 19,3% di share.

Netto il distacco da 'Live - Non è la d'Urso', in onda su Canale 5, con 2.601.000 telespettatori e uno share del 14,8%. Terzo gradino del podio per Rai2 dove 'Che Tempo Che Fa' è stato visto da 2.262.000 telespettatori con uno share dell'8,85%.

Ascolti tv di domenica 1 marzo: prime time

A seguire gli altri programmi del prime time di ieri: su Italia 1 il film 'Il principe cerca moglie' (1.776.000 telespettatori, share 7,2%); su La7 'Non è l'Arena' (1.623.000 telespettatori, share 6% nella prima parte; 1.107.000 telespettatori, 6,3% nella seconda parte); su Rai 3 il film 'Amiche da morire' (978.000 telespettatori, share 3,8%); su Retequattro il film 'Colpevole d'innocenza' (972.000 telespettatori, share 4%); su Tv8 'Bruno Barbieri 4 Hotel' (453.000 telespettatori, share 2%); su Nove 'Camionisti in trattoria 4' (354.000 telespettatori, share 1,28%).