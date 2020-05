Ascolti tv, vince 'L'Allieva 2': segue la d'Urso, Giletti sul podio

A conquistare il prime time di domenica 10 maggio è la fiction di Rai1 'L'Allieva 2' (in replica), con 4.022.000 spettatori e il 15,4% di share. Su Canale 5, invece, lo share di 'Live - Non è la D'Urso' è stato del 13,4% e gli spettatori 2.534.000 (nonostante il toccante incontro tra la conduttrice e suo fratello). Sul podio anche 'Non è l'Arena' che su La7 ha messo a segno uno share pari all'8% con 1.693.000 spettatori.

Ascolti tv di domenica 10 maggio: prime time

Su Rai2, 'Che Tempo che fa' ha convinto 2.140.000 spettatori pari al 7,9% di share. Su Italia 1 il film 'Alla fine arriva Polly' è stato visto da 1.427.000 spettatori con il 5,3% di share. Su Rai3, invece, 'Un Giorno in Pretura' ha richiamato l'attenzione di 1.166.000 spettatori con il 4,4% di share. Su Rete 4 il film 'Le crociate' ha totalizzato il 3,9% di share con 903.000 spettatori, mentre su Tv8 per 'I delitti del Barlume' gli spettatori sono stati 645.000 (2,4%) e sul Nove per 'Little Big Italy' 476.000 gli spettatori e 1,8% lo share.