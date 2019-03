Ascolti tv, Fazio re della domenica sera: niente da fare per "Il Silenzio dell'Acqua"

A Fazio, la domenica sera, non lo batte nessuno. Ancora una vittoria per "Che tempo che fa", in onda su Rai 1, seguito nella serata di ieri da ben 3.966.000 spettatori per uno share del 15.5% di share. Al secondo posto su Canale 5 la seconda puntata della fiction "Il Silenzio dell'Acqua" con 3.193.000 spettatori e il 14% di share. Terzo piazzamento, su Rai 2, per "The Good Doctor" con 2.248.000 spettatori e il 9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Le Iene" su Italia 1 (1.853.000 spettatori, share 10.8%), la gara di Moto GP in differita su Tv8 (1.879.000 spettatori, share 7.1%), "Non è l'Arena" su La7 (1.160.000 spettatori, share 5.9%), "Amore Criminale" su Rai 3 (1.063.000 spettatori, share 4.6%), il film "Viaggio in Paradiso" su Rete 4 (649.000 spettatori, share 2.7%), l'esordio della terza stagione di "Camionisti in Trattoria" sul Nove (546.000 spettatori, share 2.1%).

Ascolti tv di domenica 10 marzo: le altre fasce

Nel preserale su Rai 1 "L'Eredità" ha ottenuto 4.361.000 spettatori e il 20.6% di share mentre su Canale 5 "Avanti un Altro" ha registrato 3.577.000 spettatori e il 17.1% di share. Nel pomeriggio, su Rai 1, "Domenica In" è stata vista da 2.809.000 spettatori (share 17.5%), nella prima parte, e da 2.335.000 spettatori (share 15.7%), nella seconda parte. A seguire, sempre su Rai 1, "La Prima Volta" ha registrato 1.692.000 spettatori (share 10.8%). Su Canale 5 "L'Arca di Noè" ha ottenuto 2.577.000 spettatori e il 14.8%, "Beautiful" ha registrato 2.103.000 spettatori (share 12.6%), la doppia puntata di "Una Vita" ha totalizzato 1.900.000 spettatori (share 12.1%), "Il Segreto" 1.854.000 spettatori (share 12.6%), "Domenica Live" 2.299.000 spettatori con il 15%, "Domenica Live - L'Ultima Sorpresa" 2.176.000 spettatori (share 12.3%).

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.