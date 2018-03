Ascolti tv: buona la prima per Franca Leosini (regina dei social), flop Canale 5

Gli ascolti tv di domenica 11 marzo vedono la vittoria di Fabio Fazio con il suo “Che tempo che fa”. Secondo posto per “Le Iene Show”. Segue "NCIS" e ‘solo’ quarta classificata (ma regina dei social) Franca Leosini, al debutto con la nuova edizione di “Storie Maledette”.

Nella serata di ieri, Fazio ha ottenuto 3.930.000 spettatori per un totale del 14.6% di share. Ospiti in studio pezzi da novanta come Al Bano Carrisi, Luca Guadagnino, Ciriaco De Mita e J-Ax. Buona la prima per la Leosini, che è tornata in tv dopo un anno con il caso Sarah Scazzi e le interviste a Sabrina Misseri e Cosima Serrano: la puntata ha trovato l’attenzione di 1.855.000 spettatori (share del 7.5%, due punti in più rispetto alla puntata di debutto della precedente stagione sul caso Meredith Kercher con intervista e Rudy Guede). Non solo: il programma della giornalista napoletana è risultato uno dei più commentati della settimana via social registrando 132mila interazioni tra Facebook, Twitter e Instagram (dati Nielsen)

Tutti gli ascolti di domenica 11 marzo 2018

Rai 1, “Che tempo che fa”, 3.930.000 (share 14.6%)

Rai 2, “NCIS”, 2.104.000 spettatori (share 7.6%)

Rai 3, “Storie maledette”, 1.855.000 spettatori (share 7.5%)

Canale 5, “Furore – Capitolo Secondo”, 2.464.000 spettatori (share 9.9%)

Italia 1, Le Iene Show 2.160.000 spettatori (10,6 % share)

La7, “Non è l’Arena”, 1.207.000 spettatori (5.8% share)