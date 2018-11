Ascolti tv, Mara Venier signora della domenica ma la d'Urso tuona: "Ecco i dati veri"

Un altro successo per Mara Venier, che settimana dopo settimana - nonostante l'agguerrita concorrenza e qualche sonora sconfitta - si conquista il titolo di signora della domenica. La sua "Domenica In" ha ottenuto 2.545.000 spettatori e il 16.6% di share, nella prima parte, e 2.058.000 spettatori e il 14.6% di share, nella seconda, battendo in sovrapposizione Barbara d'Urso, con una media di 2.319.000 spettatori e il 15,7% di share contro i 2.237.000 e il 15,2% ottenuti da "Domenica Live".

Carmelita però non ci sta e su Instagram sbandiera i "dati veri". "Anche ieri un altro grande risultato per Domenica Live - esulta la conduttrice Mediaset - Picchi del 20% di share e di 3 milioni di spettatori! Sempre partendo alle ore 14 con la curva di Canale 5 di 6 punti sotto il competitor e portandola a volare sopra tutte le altre reti! Con 13 pubblicità! Ecco i dati veri, non strani calcoli magici: Prima parte 18,05%, Seconda parte 16,75%, Storie 17,63%, Attualità 15,33%. GRAZIEEEEEEEEEEEEE".

Auditel docet. Su Canale 5, "Domenica Live" ha totalizzato 1.944.000 spettatori (share 12%) nella presentazione, 2.249.000 (share 15.3%) nell'Attualità, 2.505.000 (share 17.6%) nelle Storie, 2.699.000 (share 18.1%) nella prima parte, 2.828.000 (share 16.8%) nella seconda e 2.394.000 (share 13.4%) nell'Ultima Sorpresa.

Testa a testa, invece, nella prima serata tra "Che Tempo che Fa" su Rai 1 - dove hanno fatto capolino anche Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, regalando un siparietto esilarante - che ha ottenuto 3.598.000 spettatori e il 14.4% di share, e "L'Isola di Pietro 2", la fiction con Gianni Morandi in onda su Canale 5 che ha registrato 3.441.000 spettatori e il 15.6% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Le Iene" su Italia 1 (1.960.000 spettatori, share 10.4%), "Ncis" e "Instinct" su Rai 2 (1.780.000 spettatori, share 6.9%, per il primo, e 1.471.000 spettatori, share 5.9%, per il secondo), "Non è l'Arena" su La7 (1.341.000 spettatori, share 6.9%), "Le ragazze" su Rai 3 (943.000 spettatori, share 3.7%), "Indiana Jones e il Tempio Maledetto" su Rete 4 (722.000 spettatori, share 3.3%), "Ex" su Tv8 (283.000 spettatori, share 1.2%), "C'è posto per 30?" sul Nove (262.000 spettatori, share 1%).

Vittoria di Rai 1 anche nel preserale con "L'Eredità" che ha registrato 3.818.000 spettatori (share 18%) contro i 3.421.000 (share 16.3%) ottenuti da "Caduta Libera" su Canale 5. Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai in prime time (con 7.800.000 spettatori contro 7.766.000) e in seconda serata (con 4.239.000 spettatori contro 3.222.000), mentre la Rai ha avuto la meglio nelle 24 ore (con 3.890.000 spettatori contro 3.271.000).