Ascolti tv, Fazio annienta Mediaset: è lui il re della domenica sera

La domenica sera Mediaset molla la presa e Fazio dilaga. Nuova vittoria per "Che tempo che fa" con 3.464.000 telespettatori e il 14.6% di share, risultando il programma più visto della serata. A seguire "Che Tempo Che Fa - Il Tavolo" ha registrato 2.066.000 telespettatori con il 13.4% di share.

Nessuna controprogrammazione su Canale 5, dove è andato in onda il film "The Best of Me - Il meglio di me" che ha ottenuto 1.804.000 telespettatori e l'8.1% di share, lasciando il secondo posto del podio a "Le Iene", su Italia 1, con 1.985.000 telespettatori con il 10.9% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: "NCIS" e "Instinct" su Rai 2 (rispettivamente 1.905.000 telespettatori, share 7.7%, e 1.561.000 telespettatori, share 6.8%), "Non è l'Arena" su La7 (1.309.000 telespettatori, share 7%), il Gran Premio di Spagna di Formula 1 in differita su Tv8 (941.000 telespettatori, share 4.2%), "Il terzo indizio" su Rete 4 (931.000 telespettatori, share 4.64%), "Sono Innocente" su Rai 3 (685.000 telespettatori, share 3.1%), "Top Chef Cup - La Rivincita" sul Nove (254.000 telespettatori, share 1.1%).

Boom nel pomeriggio di Rai 2, invece, per gli ascolti del Giro d'Italia con la diretta della gara che ha ottenuto 1.696.000 telespettatori e uno share del 11.1% e il "Giro all'arrivo" che ha registrato 2.329.000 telespettatori con il 15.72% di share. Mentre tra i contenitori del pomeriggio delle reti ammiraglie ha avuto le meglio "Domenica Live", su Canale 5, che ha ottenuto 2.093.000 telespettatori (share 13.74%) nel segmento attualità, 2.308.000 telespettatori (share 15.49%) nel segmento storie e 2.274.000 telespettatori (share 17.12%) nel segmento live.