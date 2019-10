Ascolti tv, 'Imma Tataranni' vola: ennesima stangata per Barbara d'Urso

Non si arresta il successo di 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore', che si conferma per la quarta settimana consecutiva il programma più visto della domenica sera. E' ancora una volta la fiction di Rai1, infatti, a conquistare il prime time con 4.881.000 spettatori e il 22.9% di share, staccando di netto 'Live - Non è la d'Urso', in onda su Canale 5.

Barbara d'Urso non riesce a superare il 13% di share (13,9) e con 2.205.000 spettatori si piazza al secondo posto. Terzo piazzamento invece per 'Che Tempo Che Fa' su Rai2, con 1.799.000 spettatori e il 7.6% di share (in seconda serata 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.337.000 spettatori e il 7.2% di share).

Ascolti tv di domenica 13 ottobre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'Fast & Furious 8' su Italia1 (1.771.000 spettatori, share 8.7%), 'Il Borgo dei Borghi' su Rai3 (1.124.000 spettatori, share 4.8%), 'Non è L'Arena' su La7 (1.091.000 spettatori, share 5.9%), 'USS Indianapolis' su Rete4 (819.000 spettatori, share 3.9%), 'Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto' (367.000 spettatori, share 1.6%, in crescita rispetto alle puntate precedenti), 'X Factor' su Tv8 (265.000 spettatori, share 1.4%).