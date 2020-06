Ascolti tv, colpaccio di Conti: con 'Top Dieci' vince il prime time e doppia la d'Urso

Esordio da incorniciare per 'Top Dieci'. Il nuovo show di Carlo Conti in onda su Rai Uno - che vede sfidarsi personaggi del mondo dello spettacolo, divisi in due squadre - vince il prime time di domenica 14 maggio con 3.969.000 spettatori e il 19.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, 'Live - Non è la d'Urso', seguito da 1.971.000 spettatori e il 12.1% di share. Secondo bel risultato consecutivo per 'Storie Maledette', di Franca Leosini, che su Rai Tre ha totalizzato 1.408.000 spettatori e il 6.6% di share.

Ascolti tv di domencia 14 maggio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Una Notte da Leoni 2' su Italia 1 (1.292.000 spettatori, share 5.6%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.219.000 spettatori, share 6.9%), 'Hawaii Five - 0' e 'NCIS New Orleans' su Rai2 (rispettivamente 1.266.000 spettatori, share 5.4%, e 1.103.000 spettatori, share 5%), 'I Delitti del BarLume - La Loggia del Cinghiale' (650.000 spettatori, share 2.8%), 'Romanzo Criminale' su Rete4 (577.000 spettatori, share 2.7%), 'Little Big Italy' sul Nove (366.000 spettatori, share 1.6%).