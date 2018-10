Ascolti tv, 'Domenica In' stacca 'Domenica Live'. Mara Venier inarrestabile

Mara Venier torna "signora della domenica". Se servono tre indizi per fare una prova, la quarta vittoria registrata ieri pomeriggio all'Auditel da 'Domenica In' sembra sancire definitivamente l'egemonia della "Zia Mara" ai danni di Barbara d'Urso con 'Domenica Live'. Che poi risulta anche svilente concentrarsi sulla scansione numerica di fronte all'umanità portata in onda da Ilaria Cucchi, protagonista del primo blocco di Rai 1. Ma tant'è: la guerra tra Barbara e Mara, ormai, infiamma non solo gli addetti ai lavori, ma anche i telespettatori, ed ogni lunedì mattina alle 10 si è tutti in attesa, agognanti del risultato.

Per 'Domenica In' si tratta di ascolti record. In sovrapposizione la trasmissione della Venier guadagna il 18.7% mentre Canale 5 si ferma al 16.1%. Andando ad analizzare i vari segmenti, Rai 1 ottiene la vetta con l'intervista alla sorella di Stefano Cucchi, condotta magistralmente da Mara: 19.2% di share. Poi si mantiene oltre il 18 per cento fino alla fine del programma (con ospiti Stefano De Martino, Orietta Berti, Nino Frassica). Di là, intanto, si parte con 'il gabbiano' Giorgio Manetti, per poi passare dal 12% al 17% di share, con gli ospiti di punta Bobby Solo e la figlia Veronica, la regina delle telenovelas Gracia Colmenares e Valerio Merola dal GF VIP. Per Barbara la zampata finale arriva dopo le 17, quando il competitor sta ormai lasciando spazio a 'La Prima Volta' di Cristina Parodi, in onda a partire dalle 17.35, e si siede in studio Luigi Di Maio.

Più che numeri, meriti e demeriti, differenti sono gli approcci. Notevole l'intervista alla Cucchi della Venier, capace di resititure la dimensione umana di Stefano, oltre ogni ombra politica: è di pancia ma rispettosa, pur lasciando qualche concessione alla morbosità dell'emotainment. Domenica Live, invece, sembra pagare la ripetitività dei contenuti, il ritorno delle stesse facce (quante ore saranno state dedicate a Bobby Solo? E alle cosiddette frecciate di Eva Henger a Francesco Monte?). In entrambi i casi, i programmi fanno leva sulle emozioni. Da una parte Mara "coccola" il suo pubblico, dall'altra Barbara calca la mano e lo manda in fibrillazione con servizi "choc".

Nella mattinata di oggi, proseguendo su quel paradosso per cui nessuno perde ma tutti vincono, l'esultanza di entrambe. Barbara continua a rivendicare il rivendicabile e si ferma a spiegare ai telespettatori lo svantaggio cui è sottoposta, a causa di infiniti spazi pubblicitari, traini televisivi, divari iniziali, lanciando quegli hashtag che sono ormai mitici: "Buongiorno!!! - scrive - Ieri grandi ascolti per Domenica Live!! Prima parte 19,80%, seconda parte 19,55%, Storie 17,20% e Attualità 16,57%!! Tutto questo partendo alle ore 14 all’11% (oltre 8 punti sotto il competitor) e portando la curva di Canale5 a diventare prima rete oltre il 22% di share!! Picco del 22.3% di share alle ore 16,31 sopra tutti!! GRAZIEEEEEEEE!! Con TREDICI interruzioni pubblicitarie!! #domenicalive #auditel #dativeri #nonostanteildivarioiniziale #contuttalanostraamatapubblicità #emozioni #politica #grazieatutti #colcuore". A corredo una sfilza di cuori. Venier - almeno in un primo momento - ringrazia il pubblico in maniera asciutta, facendo un visibile passo indietro rispetto all'esultanza un po' livorosa delle volte scorse. E tenendosi al riparo da una caduta di stile che oggi, all'indomani della dignità di Ilaria Cucchi, sarebbe un peccato.