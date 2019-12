Ascolti tv, vince Rai1 con 'Pezzi Unici': Rai2 sopra la media con Fazio

Ancora un successo per 'Pezzi Unici', la fiction di Cinzia Th Torrini, in onda su Rai1, che anche questa settimana conquista il prime time della domenica. La quinta puntata ha totalizzato 4.740.000 telespettatori e uno share del 19,38%.

Al secondo posto 'Che tempo che fa', che su Rai2 ha ottenuto 2.427.000 telespettatori (share del 10%) scesi a 1.723.000 telespettatori e a al 9,23% di share nella parte 'Il Tavolo' andata in onda in seconda serata. Il programma di Fabio Fazio, sbarcato dalla rete ammiraglia, sta facendo registrare alla seconda rete risultati superiori rispetto a quelli della scorsa stagione.

Ascolti tv di domenica 15 dicembre: prime time

A seguire, il film in onda su Canale 5 'Indovina chi viene a Natale?' è stato seguito da 2.026.000 telespettatori e uno share dell'8,8% mentre su Italia1 il programma 'Le Iene' ha totalizzato 1.862.000 telespettatori e il 10,75% di share. Su La7 'Non è l'Arena' è stata vista da 1.090.000 telespettatori (share 5.7%). Su Retequattro il film 'In trappola - Don't Get Out' è stato seguito da 798.000 telespettatori pari a uno share del 3,68% mentre su Rai3 'La Grande Storia - 40 anni di Rai 3' è stato visto da 532.000 telespettatori con uno share del 2,3%. Chiudono gli ascolti del prime time il film trasmesso da Tv8 'Babbo Natale cercasi', seguito da 407.000 telespettatori con uno share dell'1,7% e il film 'Cambia la tua vita con un click', visto da 284.000 telespettatori (share dell'1.2%) .