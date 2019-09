Ascolti tv, ecco com'è andato il ritorno di Barbara d'Urso (e quello di Mara Venier)

Una domenica di 'ritorni' ieri domenica 16 settembre, con la messa in onda di tanti programmi andati in vacanza nella stagione estiva. Tra questi senza dubbio i più attesi erano 'Live - Non è la d'Urso' nella prima serata di Canale 5, che ha collezionato 1.555.000 spettatori pari all’11.08% di share (Buonanotte: 543.000 – 13.71%), e 'Domenica In' nel pomeriggio di Rai Uno, con 2.742.000 spettatori pari ad uno share del 18.68%.

Prima serata: Montalbano (in replica) batte Barbara d'Urso

Ma andiamo ad analizzare con precisione i dati di ascolti della prima serata, ovvero la fascia oraria più importante dal punto di vista dell'Auditel. Su Rai1 la fiction Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista ha conquistato 4.365.000 spettatori pari al 21.75% di share, lasciando il secondo posto a Barbare d'Urso.

Su Rai2 Hawai Five O ha visto di fronte al video di 1.239.000 spettatori (5.72%), nel primo episodio, 1.086.000 spettatori (5.42%), nel secondo episodio. Su Italia1 The Great Wall ha collezionato 1.475.000 spettatori (7.19%). Su Rai3 Genova ore 11:36 ha ottenuto 716.000 (3.51%). 911.000 spettatori con il 4.89% di share per Unknown – Senza identità su Rete 4, mentre su La7 Atlantide Files presenta Grandi Battaglie – Quei secondi fatali: Pearl Harbour ha interessato 490.000 spettatori con il 3.24% (il programma comprende il film Pearl Harbor che da solo ha raggiunto 491.000 spettatori e il 3.24%).