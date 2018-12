Ascolti tv, delusione Leosini: Storie Maledette si ferma al 5% e resta fuori dal podio

E' stato un ritorno sottotono quello di Franca Leosini su Rai 3. La puntata speciale di "Storie Maledette" sulla strage di Erba, domenica sera, è stata vista da 1.353.000 telespettatori, per uno share 5,89%. Numeri che non bastano per il podio del prime time, dove spadroneggia "Che tempo che fa".

4.274.000 telespettatori e il 17,26% di share per il talk di Fabio Fazio su Rai 1 - anche questa settimana programma più visto della domenica sera - mentre al secondo posto si piazza Canale 5 con la serie "New Amsterdam", che ha totalizzato 2.475.000 telespettatori e il 10,81% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per "Il sindaco - Italian Politics 4 dummies" con 1.840.000 telespettatori e il 7,74% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: "Ncis" e "Swat" su Rai 2 (rispettivamente 1.654.000 telespettatori, share 6,50%, e 1.566.000 telespettatori, share 6,50%), "Non è L'Arena" su La7 (1.320.000 telespettatori, share 6,96%), "La notte dei Record" su Tv8 (785.000 telespettatori, share 3,6%), il film "Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick" su Rete4 (555.000 telespettatori, share 2,66%) e il film "Jumamji" sul Nove (448.000 telespettatori, share 1,9%). Nel preserale "L'Eredità" su Rai 1 ha ottenuto 4.084.000 telespettatori (share 19,92%) mentre su Canale 5 "The Wall Weekend" ha registrato 3.377.000 telespettatori (share 16,59%). In seconda serata il Tavolo di "Che Tempo Che Fa" ha ottenuto 2.680.000 telespettatori e il 15,84% di share.

Nel pomeriggio su Rai 1 "Domenica In" ha registrato il 18.3% di share con 3.036.000 telespettatori nella prima parte in onda dalle 14.03 alle 14.56 e il 19.7% di share con 2.959.000 telespettatori nella seconda, in onda dalle 15.01 alle 17.23.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (8.979.000 telespettatori contro 7.046.000) che in seconda serata (3.777.000 telespettatori contro 2.743.000) e nelle 24 ore (4.399.000 telespettatori contro 2.940.000).