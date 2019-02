Ascolti tv, "Non mentire" non vola: testa a testa con Fazio

L'attesa non ha ripagato, o almeno non quanto ci si aspettava. La prima puntata di "Non mentire", fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano in onda domenica in prima serata su Canale 5, è stata vista da 3.560.000 telespettatori, per uno share del 15,48%, contro i 3.830.000 (share 14,9%) che invece hanno seguito "Che tempo che fa". Testa a testa dunque tra il programma di Rai 1 condotto da Fabio Fazio e la nuova serie thriller targata Mediaset, che vince il prime time di domenica 17 febbraio ma solo per share.

Bel risultato per "The Good Doctor", su Rai 2, che si piazza al terzo posto con 2.254.000 telespettatori pari a uno share dell'8,53%.

Ascolti tv di domencia 17 febbraio: il prime time

A seguire, su Italia 1 "Le Iene Show" ha totalizzato 1.888.000 telespettatori pari a uno share del 10,35% mentre su La7 "Non è l'Arena" di Massimo Giletti è stato seguita da 1.293.000 telespettatori, pari a uno share del 6,55%. Su Rai 3, invece, il programma "Le Ragazze" è stato visto da 1.171.000 telespettatori registrando uno share del 5,21%. Sul Nove "Camionisti in trattoria" è stato seguito da 386.000 telespettatori pari a uno share dell'1,6% mentre su Tv8 "Bruno Barbieri - 4 Hotel" è stata visto da 360.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv di domenica 17 febbraio: tutte le altre fasce

Ottimo risultato nel pomeriggio di Rai 1 per "Domenica in" che è stata vista nella prima parte da 3.238.000 telespettatori pari a uno share del 20,4% e nella seconda da 2.681.000 pari al 18,8%. Su Canale 5 "Domenica Live" è stata seguita da 2.277.000 telespettatori pari al 14,53% di share. Nella fascia preserale su Rai 1 "L'Eredità" è stato vista da 4.481.000 telespettatori pari a uno share del 20,96%. Risultati con cui il programma di Viale Mazzini ha superato la concorrenza di "Avanti un altro!" che su Canale 5 che ha totalizzato 3.765.000 telespettatori e uno share del 17,61%.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto il prime time, con 8.632.000 telespettatori e il 33,4% di share e l'intera giornata con 4.316.000 e il 37,3% di share. Le reti Mediaset, invece, hanno conquistato la seconda serata con 4.156.000 telespettatori e uno share del 35,97%.