Ascolti tv: trionfa Brasile-Svizzera, terzo posto per Giletti e Corona

L'evento più atteso della serata di ieri, domenica 17 giugno 2018, era senza dubbio l'ospitata di Fabrizio Corona a Non è l'arena di Massimo Giletti. Il talk di La7 si piazza al terzo gradino del podio nella gara degli ascolti tv, vinto dall'imbattibile partita Brasile-Svizzera (Canale 5) e dalla concorrenza più tiepida dei Bastardi di Pizzofalcone (in replica, Rai 1). Un risultato comunque soddisfacente per la rete, che però non ha "superato se stessa" come invece ci si poteva aspettare.

Secondo i dati Auditel diffusi poco fa (con ritardo rispetto al solito a causa di un problema tecnico), la fiction Rai ha conquistato 2.007.000 spettatori (pari al 10.5% di share), su Canale 5 Brasile – Svizzera ha raccolto davanti al video 7.461.000 spettatori pari al 36.3% di share, su La7 Non è L’Arena ha segnato il 9.2% con 1.729.000 spettatori.

Per Giletti si tratta di uno dei risultati più alti della stagione, ma non del migliore: domenica 27 maggio, infatti, il programma ha registrato il 13% di share, complice la turbolenta situazione politica italiana, e da quel momento i dati si sono sempre mantenuti sopra l'8 per cento, con la penultima puntata al 9.60%. L'appuntamento di ieri, pubblicizzato da tempo da più parti (tv, social, settimanali) si è fermato poco prima.

Il commento di Massimo Giletti e Fabrizio Corona

"Dalle 23.21 Corona fa diventare La7 prima rete nazionale", il commento di Giletti in un messaggio inviato privatamente a Corona (e pubblicato dall'ex agente fotografico). Altrettanto entusiasta l'ospite: "Ho vinto, abbiamo vinto, La7 dalle 21 alle 23 vola negli ascolti e diventa la nazionale della tv. Meglio della nazionale vera, quei sola che non ci hanno fatto andare al mondiale. Su Canale 5 c'era il Brasile e poi Balalaika con i super ospitoni. Il Brasile in campo ha pareggiato. Flop. E sapete perché? Perché il vero Brasile ieri ero io".

Domenica 18 giugno 2018, tutti i dati di ascolto

Su Rai2 Scomparsa nel nulla ha catturato l’attenzione di 1.532.000 spettatori (7.1%). Su Italia 1 Ti Presento i Miei ha intrattenuto 1.049.000 spettatori con il 5.3% di share. Su Rai3 Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata ha raccolto davanti al video 901.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Madre Mia è stato visto da 1.158.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Tv8 2012 è la scelta di 436.000 spettatori (2.5%) mentre sul Nove Professione Lolita segna lo 0.9% con 188.000 spettatori.

Access prime time

In access prime time, su Rai 1, 'Techetechetè' ha ottenuto il 12.6% di share con 2.673.000 telespettatori. Nel preserale, sempre su Rai1, 'Reazione a Catena' ha registrato 3.391.000 telespettatori, con il 22.2% di share.

Mediaset batte Rai

Complessivamente le reti Mediaset hanno prevalso su quelle Rai sia in prime time (con 7.394.000 telespettatori contro 6.133.000) che in seconda serata (con 3.541.000 telespettatori contro 2.903.000) e nelle 24 ore (con 3.616.000 telespettatori contro 2.726.000).