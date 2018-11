Ascolti tv, domenica di testa a testa ma la d'Urso canta vittoria: "Risultati strepitosi"

Né vincitori né vinti. Si può riassumere così la giornata di domenica, un avvincente testa a testa tra i principali programmi Rai e Mediaset. La sfida tra Mara Venier e Barbara d'Urso termina con un leggero vantaggio di Domenica In in sovrapposizione - 16.04% di share contro il 15.9% - anche se la conduttrice di Domenica Live su Instagram canta vittoria: "Anche ieri risultati strepitosi - esulta in un post - Ecco i dati veri: Prima parte 19,48%, Seconda parte 17,88%, Storie 18,99%, Attualità 16,23%! Pazzesco! Picchi del 21% di share e di 3 milioni e mezzo di spettatori! E questo con le nostre amate 13 pubblicità e partendo alle ore 14 con la curva di Canale5 di sei punti sotto a quella del competitor! Ma voi la fate volare sopra tutti! Pensate che la curva di Canale 5 arriva a staccare tutte le altre reti anche di dieci punti! Grazieeeeee".

Per Domenica In - che ieri ha avuto tra gli ospiti Antonella Clerici, Emma Marrone e Claudio Amendola - 2.450.000 spettatori, pari ad uno share del 14.7%, nella prima parte, mentre la seconda parte ha totalizzato 2.424.000 spettatori, pari ad uno share del 16.7%.

Grande successo per "Che Tempo Che Fa" di Fabio Fazio su Rai 1, con 3 milioni 944mila spettatori e uno share del 15,9%. A seguire, bene anche Il Tavolo, seguito da 2 milioni 404mila spettatori e uno share del 14,6%.

Sempre in prime time record stagionale per la fiction "L'isola di Pietro 2" che su Canale 5 ha avuto 3 milioni 616mila spettatori totali e il 16,79% di share. Terzo nella fascia "Le Iene Show" che su Italia 1 ottiene il 12,4% di share grazie a 2 milioni 282mila spettatori.

Da segnalare l'ottimo esordio su Rai 3 per "I Dieci comandamenti": la prima puntata del programma condotto da Domenico Iannacone in access prime time ha realizzato 1 milione 631mila spettatori con il 6,5% di share. La fascia se la aggiudica però "Paperissima Sprint" che su Canale 5 ha ottenuto 4 milioni 816mila spettatori con il 19% di share.

Nel preserale in cima ancora Canale 5 con "Caduta Libera" 4 milioni 316mila spettatori totali. In seconda serata vince Italia 1 con "Pregiudizio Universale" al 17,7% di share grazie a 1 milione 32mila spettatori.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano il prime time con 8 milioni 839mila spettatori e il 35,3% di share e le 24 ore con 4 milioni 111mila spettatori e il 35,9% di share. La seconda serata va alla somma delle reti Mediaset con 4 milioni 435mila spettatori e il 39,03%.