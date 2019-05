Ascolti tv, boom Fazio: 'Che tempo che fa' vince il prime time con 4 milioni di telespettatori

Una bella rivincita per Fabio Fazio, che dopo la notizia della chiusura anticipata di 'Che fuori tempo che fa' - in onda su Rai 1 il lunedì sera in seconda serata - dilaga nel prime time della domenica e conquista gli ascolti. 'Che tempo che fa' ha ottenuto 4.058.000 telespettatori e uno share del 16,89%, ma il successo è anche sui social: il talk, infatti, è stato il programma più commentato dell'intera giornata.

Su Canale 5 'New Amsterdam' è stato visto da 2.067.000 telespettatori pari al 9,78% di share. Italia 1 con 'Le Iene Show' ha totalizzato invece 1.535.000 telespettatori e uno share dell'8,26%. Fuori dal podio Rai 2 che con il doppio appuntamento con 'N.C.I.S.' ed 'Fbi' ha conquistato 1.489.000 telespettatori e il 6% col primo, e 1.510.000 e il 6,6% con il secondo. La7 è la quinta rete del prime time per spettatori ma la quarta per share: 'Non è l'Arena' infatti è stata vista da 1.302.000 telespettatori pari al 6,88%, mentre su Rai 3 'Un giorno in pretura' ha conquistato 1.241.000 telespettatori e uno share del 5,5%. Su Rete 4 il film 'Io, loro e Lara' ha appassionato 748.000 telespettatori (3,53%) e Tv8 con 'Sahara' ne ha ottenuti 447.000 pari al 2%. Chiude la classifica 'Cucine da incubo' che sul Nove ha conquistato 319.000 telespettatori e l'1,3% di share.

Ascolti tv di domenica 19 maggio: le altre fasce

Nell'access prime time Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ha totalizzato 3.613.000 telespettatori e uno share del 15,18%, mentre su Rai 2 'Quelli che il Calcio dopo il Tg' è stato seguito da 1.130.000 telespettatori pari a uno share del 4,67%. Nel preserale domina sempre Rai 1 con 'L'Eredità' e i suoi 3.869.000 telespettatori (20,59%), contro Canale 5 che con 'Caduta libera' ne ha ottenuti 3.270.000 pari al 17,56%.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 7.913.000 telespettatori e il 32,99% di share, e l'intera giornata, con il 36,19% e 4.182.000. La seconda serata è andata invece ai canali Mediaset con 3.656.000 telespettatori e il 31,24% di share.