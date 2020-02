Ascolti tv, Vanessa Incontrada conquista il pubblico della domenica sera

Rai 1 vince la sfida della domenica sera. La fiction 'Come una Madre' con Vanessa Incontrada ha conquistato 5.116.000 spettatori pari ad uno share del 21.6%. Nella mini serie dalle tinte noir, divisa in tre appuntamenti, l'attrice spagnola veste i panni di Angela Graziani, una donna coraggiosa che ha perso tutto e che, con un grave lutto nel cuore, si ritrova suo malgrado ad affrontare un lungo viaggio per ritrovare quella pace interiore perduta. Barbara D'Urso, con la carrellata di ospiti, si è fermata al secondo gradino del podio. Il suo programma 'Live Non è la D'Urso' andato in onda in prima serata su Canale 5 ha ottenuto uno share pari al 14.6% per un totale di 2.450.000 spettatori.

Ascolti tv del Prime Time di domenica 2 febbraio 2020

Quali sono i risultati raggiunti dagli altri programmi andati in onda nel Prime Time di domenica 2 febbraio? Su Rai2 'Che Tempo che Fa' ha catturato l’attenzione di 2.197.000 spettatori (8.7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8.4% con 1.611.000 spettatori. Partenza non entusiasmante per il nuovo programma condotto da Diana Del Bufalo andato in onda su Italia 1 'Enjoy – Ridere fa Bene' seguito da 996.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori pari ad uno share del 4%. Su Rete4 Into the Sun è stato visto da 767.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5% con 1.007.000 spettatori.

Ascolti tv dell'Access Prime Time di domenica 2 febbraio 2020

Per quanto riguarda i dati del preserale questi sono gli ascolti registrati. Su Rai 1 Prima Festival è stato seguito da 4.673.000 spettatori (18.5%). Buon risultato anche per i 'Soliti Ignoti – Il Ritorno' visto da 5.574.000 spettatori con il 21.4. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.318.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.403.000 spettatori (5.4%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.224.000 spettatori nella prima parte (4.8%) e a 1.194.000 (4.6%) nella seconda. Su Rai3 Grande Amore ha interessato 1.063.000 spettatori pari al 4.1% di share.