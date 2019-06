Ascolti tv, quasi 4 milioni di telespettatori per l'ultima di Fazio: giusto l'addio a Rai 1?

Fabio Fazio chiude in bellezza. L'ultima puntata della stagione di 'Che tempo che fa' - che è stata anche l'ultima ad andare in onda su Rai 1, visto che il trasloco del prossimo anno sulla seconda rete è ormai certo - ha conquistato l'ennesima vittoria della prima serata della domenica con 3.818.000 spettatori e il 17.5% di share. Numeri importanti che fanno chiedere se la migrazione del talk sia più una scelta politica che altro, visto le continue pressioni e critiche da parte di Matteo Salvini (e non solo) nei confronti del conduttore ma soprattutto del suo cachet stellare, che verrà comunque ridotto.

La risposta è facilmente intuibile, anche se il padrone di casa preferisce non fare polemica e sdrammatizzare come ha fatto durante l'ultima puntata, aiutato dall'inseparabile spalla Luciana Littizzetto. Appuntamento dunque al prossimo anno, stessa squadra, ma su Rai 2.

"Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno seguito e hanno creduto in noi. Sembra che l'anno prossimo ci ritroveremo su Rai 2, l'importante è essere considerati una risorsa e non un problema"



Il grazie di @fabfazio nell'ultima puntata di #CheTempoCheFa. pic.twitter.com/82G9aYxGhi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) 2 giugno 2019

Ascolti tv di domenica 2 giugno: il prime time

Al secondo posto, su Canale 5, il finale di stagione di 'New Amsterdam' con 2.155.000 e l'11.2% di share. Terzo piazzamento su La7 per 'Non è l'Arena' con 1.509.000 spettatori e l'8.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Ncis' e 'Fbi' su Rai 2 (rispettivamente 1.537.000 spettatori, share 6.9%, e 1.321.000 spettatori, share 6.4%), la partita di Serie B Verona-Cittadella su Rai 3 (1.404.000 spettatori, share 6.5%), 'Una Notte da Leoni' su Italia 1 (1.386.000 spettatori, share 6.5%), il film 'Pensavo fosse Amore… Invece era un Calesse' su Rete 4 (715.000 spettatori, share 3.6%), 'Little Big Italy' sul Nove (449.000 spettatori, share 2%). 'La Notte dei Re' su Tv8 (294.000 spettatori, share 1.4%).

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset in prima serata e nelle 24 ore mentre in seconda serata Mediaset ha avuto la meglio.