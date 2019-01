Ascolti tv, la "Dottoressa Giò" fa flop: doccia gelata per Barbara d'Urso

Vent'anni non sono pochi, per questo forse il pubblico si è disaffezionato alla Dottoressa Giò e non sta premiando il ritorno della fiction e della sua protagonista. Una doccia fredda per Barbara d'Urso, che invece puntava molto - e forse punta ancora, visto che mancano altre due puntate - su questa nuova stagione della serie tv.

Se l'esordio non è stato dei migliori, la seconda puntata, in onda domenica in prima serata su Canale 5, è andata ancora peggio. 2.485.000 spettatori e il 10.9% di share: un sensibile calo rispetto alla prima puntata, che invece aveva registrato 3.046.000 telespettatori e il 12.63% di share.

Sul gradino più alto del podio, nel prime time di domenica 20 gennaio, Fabio Fazio e il suo "Che tempo che fa", in onda su Rai 1, con 3.701.000 spettatori e il 14.8% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per il ritorno de "Le Iene" con 2.047.000 spettatori e l'11.4% di share.

Ascolti tv di domenica 20 gennaio: tutti gli altri numeri del prime time

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: "Le Ragazze" su Rai 3 (1.383.000 spettatori, share 6.4%), "Non è l'Arena" su La7 (1.296.000 spettatori, share 6.8%), "La Porta Rossa" su Rai 2 (1.288.000 spettatori, share 5.2%), il film "The Town" su Rete 4 (835.000 spettatori, share 4%), "4 Hotel" su Tv8 (551.000 spettatori, share 2.5%), "Camionisti in Trattoria" sul Nove (412.000 spettatori, share 1.6%).

Ascolti tv di domenica 20 gennaio

Nella fascia pomeridiana, su Rai 1 "Domenica in", è stata seguita nella prima parte da 3.030.000 telespettatori pari a uno share del 18,2% e nella seconda da 2.644.000 telespettatori pari ad uno share del 17%. "L'Arca di Noè", in onda su Canale 5 dalle 13:40, ha totalizzato 2.579.000 telespettatori e uno share del 14,2%. Sempre su Canale 5 "Domenica Live", trasmessa dalle 17:22, è stata vista da 2.674.000 telespettatori pari a uno share del 16,2%.

Nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini "L'Eredità" è stata seguita da 4.558.000 telespettatori pari a uno share del 21,6%. Risultati con cui il programma condotto da Insinna ha superato la concorrenza di Canale 5 che con "Avanti un altro! weekend" si è fermato a 3.735.000 telespettatori pari a uno share del 17,9%.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata con 8.243.000 telespettatori pari al 32,62% e le 24 ore con 4.328.000 telespettatori pari 36,8%. Le reti Mediaset hanno invece prevalso nella seconda serata con 3.852.000 telespettatori e uno share del 34,04%.