Ascolti tv, vince 'Bella da morire': grandi numeri per la fiction di Rai1

Dopo l'esordio di successo di domenica scorsa, anche questa settimana è 'Bella da morire' a vincere la sfida del prime time. La serie tv crime con Cristiana Capotondi e Lucrezia Lante della Rovere, in onda su Rai1, ha conquistato 5.363.000 spettatori pari al 19.22% di share.

Al secondo posto, con una netta distanza, 'Live - Non è la d'Urso', che su Canale 5 ha totalizzato 2.885.000 spettatori pari al 13.40% di share. Terzo piazzamento per Rai2 con 'Che Tempo che Fa', che ha raccolto davanti al video 2.866.000 spettatori (share 9.46%), mentre 'Che Tempo che Fa - Il Tavolo' 1.843.000 spettatori (share 7.8%).

Ascolti tv di domenica 22 marzo: prime time

A seguire Italia 1 con il film 'Jack Reacher: Punto di non ritorno', che ha registrato 2.616.000 spettatori con il 9.05% di share; La7 con 'Non è l'Arena', che ha totalizzato 1.571.000 spettatori e il 7.2% di share; Rai3 con 'The Post', seguito da 1.239.000 spettatori pari ad uno share del 4.21%. 937.000 spettatori con il 3.60% di share per il film 'What Women Want', in onda su Rete 4; chiudono Tv8 con 'Bruno Barbieri - 4 Hotel', seguito da 578.000 spettatori (share 2.1%), e Nove con 'Camionisti in Trattoria', che ha registrato 349.000 spettatori e l'1.1% di share.