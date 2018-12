Ascolti tv, Fazio show: batosta per Mediaset

Vittoria di Rai 1 nel prime time di domenica sera con "Che Tempo che Fa" che è stato seguito da 3.951.000 telespettatori, pari a uno share del 17,3%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con "New Amsterdam", che ha ottenuto 2.192.000 telespettatori e il 10,1%, mentre Rai 2 con il film "Pretty Princess" ha totalizzato 1.986.000 con l'8,83% di share.

Appena fuori dal podio Italia 1 con "Andrea Pucci In... Tolleranza zero" visto da 1.690.000 telespettatori pari al 8,12% di share, seguita da Rai 3 con il film "Natale all'improvviso" che ha ottenuto 1.014.000 telespettatori e uno share del 4,77%. La7 con "TUT - Il destino di un Faraone" ha conquistato 912.000 telespettatori e uno share del 4,41%, mentre su Tv8 "La notte dei Record" è stata vista da 742.000 telespettatori pari a uno share del 3,5%. Retequattro con il film "7 spose per 7 fratelli" ha ottenuto 726.000 telespettatori e uno share del 3,45%. Chiude la classifica degli ascolti della prima serata di ieri Nove con il film "Mamma, ho preso il morbillo", che ha interessato 526.000 telespettatori pari al 2,4% di share.

Nell'access prime time "Paperissima Sprint" su Canale 5 ha ottenuto 3.651.000 telespettatori e uno share del 16%. Rai 1 ha conquistato gli ascolti del preserale con "L'Eredità", grazie a 4.215.000 telespettatori e il 22,65% di share, mentre "The Wall Weekend" su Canale 5 ha totalizzato 3.222.000 telespettatori e il 17,59% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato tutte le fasce della giornata, con particolare rilievo nel daytime con valori di share sempre superiori al 40% nelle tre fasce comprese tra le 12 e le 20,30. Infine, nella prima serata hanno registrato 9.010.000 telespettatori e il 39,43% di share (Mediaset: 6.683.000 e il 29,25%), nella seconda serata, 4.191.000 telespettatori e il 35,37% (Mediaset: 3.038.000 e il 25,64%), e nell'intera giornata 4.341.000 e il 40,06% (Mediaset: 2.750.000 e il 25,38%).