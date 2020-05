Ascolti tv, 'L'allieva 2' doppia la d'Urso: Fazio terzo

L'ultima replica de 'L'Allieva 2' trasmessa ieri da Rai1 si è aggiudicata il maggior ascolto della serata, con 4.323.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, su Canale5, 'Live - Non è la D'Urso' con 2.100.000 e il 12.3% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per l'ultima puntata di 'Che Tempo Che Fa' con 2.055.000 spettatori e l'8.2% di share (a seguire 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.478.000 spettatori e l'8.4% di share).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv di domenica 24 maggio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time, 'Non è L'Arena' su La7 (1.366.000 spettatori, share 7.1%), 'Come ti spaccio la famiglia' su Italia1 (1.351.000 spettatori, share 5.7%), 'Un Giorno in Pretura' su Rai3 (997.000 spettatori, share 4%), 'Sleepers' su Rete4 (838.000 spettatori, share 4%), 'I Delitti del BarLume - Il Telefono Senza Fili' su Tv8 (632.000 spettatori, share 2.6%), 'Little Big Italy' sul Nove (459.000 spettatori, share 1.8%).