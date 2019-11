Ascolti tv: 'Pezzi Unici' vince il prime time, boom di Fazio con Carola Rackete

Il prime time di domenica 24 novembre va a 'Pezzi Unici' con 4.614.000 telespettatori e uno share del 20,2%, ma la sorpresa non è la vittoria della fiction di Rai1 - che bissa il successo della scorsa settimana -, bensì il secondo posto di 'Che tempo che fa'.

Il talk show di Fabio Fazio, che domenica sera ha ospitato Carola Rackete, ha conquistato 2.369.000 spettatori (share 9,39%), scesi nella parte de 'Il Tavolo' a 1.617.000 spettatori (share dell'8,17%). Sono stati 3 milioni gli spettatori che hanno seguito l'intervista alla giovane comandante della nave Sea Watch 3 - che a giugno sfidò Salvini, ignorando l'alt e facendo sbarcare i migranti a Lampedusa - apprezzata e criticata in rete. Lo share del programma è cresciuto dell'1% rispetto alla scorsa settimana, in più è stato raggiunto un nuovo record stagionale sui social con 330.000 interazioni che ne fanno la trasmissione più commentata dell'intera giornata. Sempre in prima serata, al terzo posto si piazza poi Canale 5 con 'La Caccia - Monteperdido', seguita da 2.250.000 spettatori per uno share del 10,1%.

Ascolti tv di domenica 24 novembre: prime time

A seguire 'Le Iene Show', su Italia 1, con 2.230.000 spettatori e il 12.5% di share; 'Non è l'Arena', che su La7 ha intrattenuto 1.152.000 spettatori per il 5.8% di share; su Rete4 871.000 spettatori e il 4.1% di share per il film 'The Bourne Legacy'; su Rai3 864.000 spettatori e uno share del 3.7% per 'Speciale Amore Criminale'. Infine '4 Hotel' su Tv8 con 481.000 spettatori (share 1.9%) e 'Fantozzi contro tutti' sul Nove con 447.000 spettatori (share 1.9%).