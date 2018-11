Ascolti tv, Domenica "In" vetta: Mara Venier batte ancora la d'Urso

Terza vittoria consecutiva per Mara Venier, anche se la rivale Barbara d'Urso - come ormai consuetudine il lunedì mattina - sui social continua a cantare vittoria pubblicando quelli che definisce i "dati reali". Certamente numeri alti, che arrivano a toccare anche il 18% di share, ma in sovrapposizione non bastano.

Nel pomeriggio Domenica In - che ha visto alternarsi grandi ospiti come Renato Zero, Leonardo Pieraccioni e Vanessa Incontrada - ha ottenuto 2.744.000 spettatori e il 15.6%, nella prima parte, e 2.839.000 spettatori e il 17.7% di share, nella seconda parte. Su Canale 5, invece, Domenica Live ha totalizzato 2.094.000 spettatori (share 11.6%) nella presentazione, 2.639.000 (share 15.6%) con l'Attualità, 2.881.000 spettatori (share 18.2%) con le Storie, 2.932.000 spettatori (share 18.5%) dalle 17.23 alle 17.54, 3.042.000 spettatori (17.9%) dalle 18 alle 18.28 e 2.637.000 spettatori (14.8%) con L'Ultima Sorpresa. Ma nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, quello di Mara Venier ha segnato il 16.5% di share mentre la trasmissione di Barbara D'Urso ha ottenuto il 15,4% di share.

Uno scarto minimo, come quello registrato nel prime time, dove però Mediaset ha avuto la meglio. L'ultima puntata della seconda stagione de L'Isola di Pietro, trasmessa su Canale 5, è stata vista da 3.634.000 spettatori con il 16.3% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Se infatti Che Tempo Che Fa, in onda su Rai 1, ha conquistato 3.793.000 spettatori e il 15.2% di share mentre il successivo Che Tempo Che Fa - Il Tavolo ha ottenuto 2.279.000 spettatori e il 13.2% di share, nel periodo di sovrapposizione tra i due programma, dalle ore 21.38 alle ore 23.43, la fiction con Gianni Morandi ha ottenuto 3.635.000 spettatori e il 16.26% di share mentre il talk show di Fabio Fazio ha segnato 3.118.000 spettatori e il 13.95% di share.

Terzo posto per Le Iene su Italia 1 con 2.265.000 spettatori e l'11.7% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: Ncis e Swat su Rai 2 (1.845.000 spettatori, share 7.1%, per il primo, e 1.609.000 spettatori, share 6.4%), Non è l'Arena su La7 (1.270.000 spettatori,share 6.5%), Le Ragazze su Rai 3 (1.217.000 spettatori, share 4.8%), il film Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo su Rete 4 (943.000 spettatori, share 4.4%), La Notte dei Record su Tv8 (614.000 spettatori, share 2,6% di share), Piedone a Hong Kong sul Nove (309.000 spettatori,, share 1.4%).

Vittoria di Rai 1, invece, anche nel preserale con L'Eredità, che ha ottenuto 4.239.000 spettatori (share 20%), mentre su Canale 5 The Wall ha raccolto 3.731.000 spettatori (share 17.8%).

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata (con 8.528.000 spettatori contro 8.315.000) che nelle 24 ore (con 4.194.000 spettatori contro 3.547.000) mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata (con 4.483.000 spettatori contro 3.301.000).