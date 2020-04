Ascolti tv, oltre 10 milioni e mezzo di italiani su Rai1 per il discorso di Conte

Oltre 10 milioni e mezzo di italiani hanno seguito ieri sera l'edizione delle 20 del Tg1, prolungatasi con la conferenza stampa in diretta del premier Giuseppe Conte (le domande al premier e le repliche sono poi passate su RaiNews24). In particolare il Tg1 delle 20 è stato seguito da 10.674.000 spettatori pari al 35.3% di share, contro i 6.744.000 (21.9%) del Tg5, dove sono andate in onda anche le domande fino alle 21.06.

A vincere il prime time la replica della fiction 'L'Allieva 2', su Rai1, con 3.955.000 spettatori e il 15.4% di share. Al secondo posto, su Canale5, 'Live - Non è la D'Urso', con 2.541.000 spettatori e il 12.2% di share. Al terzo posto, su Rai2, 'Che Tempo Che Fa' con 2.482.000 spettatori e l'8.4% di share (mentre il successivo 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.787.000 spettatori e il 7.9% di share).

Ascolti tv di domenica 26 aprile: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Non è L'Arena' su La7 (2.093.000 spettatori, share 8.9%), 'Mi presenti i tuoi?' su Italia 1 (1.607.000 spettatori, share 5.8%), 'Exodus - Dei e Re' su Rete4 (1.102.000 spettatori, share 3.7%), 'Blade Runner 2049' su Rai3 (1.053.000 spettatori, share 3.9%), la replica de 'I Delitti del BarLume - Il Re dei Giochi' su Tv8 (619.000 spettatori, share 2.1%), 'Little Big Italy' sul Nove (334.000 spettatori, share 1.2%).

Ascolti tv di domenica 26 aprile: le altre fasce

Ottimi ascolti su Rai1 anche per 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', con 6.235.000 spettatori e il 20%. Nel preserale vincente anche 'L'eredità' con 4.661.000 spettatori e il 19.6% di share. Nel day time l'Angelus, sempre su Rai1, è stato seguito da 3.783.000 spettatori con il 24.3% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prima serata che nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio nelle 24 ore.