Ascolti tv, Mara Venier chiude col botto e Fazio vince il prime time

Una domenica di grandi risultati per Rai 1. Nuova vittoria per 'Che tempo che fa', che con 3.877.000 spettatori e il 16.3% di share conquista la prima serata del 26 maggio, con un netto stacco da 'New Amsterdam', in onda su Canale 5, ferma al secondo posto con 2.146.000 spettatori e l'8.8% di share. Terzo piazzamento su Rai 2 per 'Ncis' con 1.663.000 spettatori e il 6.8% e per 'Fbi' con 1.503.000 spettatori e il 6.6%.

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: 'In nome di mia figlia' su Rai 3 (1.359.000 spettatori, share 5.7%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.346.000 spettatori, share 5,7%), 'Mission Impossibile: Rogue Nation' su Italia 1 (1.306.000 spettatori, share 6%), 'Il Gladiatore' su Rete 4 (1.104.000 spettatori, share 5.5%), 'Django Unchained' su Tv8 (434.000 spettatori, share 2.1%), 'Little Big Italy' sul Nove (558.000 spettatori, share 2.3%).

Vittoria nel pomeriggio di Rai 1 per l'ultima puntata della stagione di 'Domenica In' con 3.179.000 spettatori e il 18.3% nella prima parte e 2.542.000 spettatori e il 15.6% nella seconda parte. In seconda serata vittoria su Rai 1 per 'Porta a Porta Speciale Elezioni' che ha conquistato 1.894.000 spettatori e il 15.7% di share mentre su Canale 5 'Matrix - Speciale Elezioni' è stato seguito da 1.485.000 spettatori con il 6.4% di share nella prima parte e 996.000 spettatori con l'8.1% di share nella seconda parte. Su Rai2 'La Domenica Sportiva' è stata vista invece da 1.333.000 spettatori con l'8.4% di share. Complessivamente le reti Rai hanno prevalso nettamente su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.