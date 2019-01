Ascolti tv: vince Fabio Fazio, cala ancora 'La Dottoressa Giò'

Come sono andati gli ascolti tv di domenica 27 gennaio 2019? Poco fa, sono stati diffusi i dai Auditel. A vincere la prima serata è stato Fabio Fazio con il suo 'Che Tempo Che Fa', che ha raggiunto il 15.76 per cento di share (3.938.000) nel tavolo e il 12.79 per cento in seconda serata. Sostanziale parità, invece, tra la 'Dottoressa Giò' - risultato più basso rispetto alla prima e alla seconda puntata - e 'Le Iene Show', la prima ferma al 10.25 per cento e il secondo a 10.30%.

Ascolti tv 27 gennaio 2019

Con 3.938.000 telespettatori e il 15,16% di share 'Che tempo Che Fa' su Rai1 si è aggiudicato gli ascolti della prima serata di ieri. Calano ancora gli ascolti della 'Dottoressa Giò' su Canale 5 che ieri ha raccolto 2.444.000 telespettatori e il 10,25% (erano 3.046.000 con il 12,63% nella prima puntata del 13 gennaio e 2.485.000 con il 10,9% nella seconda del 20 gennaio). Terzo gradino del podio per Italia 1 che con 'Le Iene Show' ha ottenuto 1.927.000 telespettatori con uno share del 10,30%. Su La7 'Non è l'Arena' è stato visto da 1.422.000 telespettatori pari al 7,09% di share, seguito da Rai2 che con 'La porta rossa' ha totalizzato 1.392.000 telespettatori e uno share del 5,46%. Retequattro con il film 'Naked Among Wolves - Il bambino nella valigia' ha conquistato 1.039.000 telespettatori e il 4,56%. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Tv8 con 'Bruno Barbieri - 4 Hotel', visto da 573.000 telespettatori pari al 2,5% di share, e Nove con 'Camionisti in Trattoria 2', che ha totalizzato 361.000 telespettatori (1,4%) nel primo episodio e 273.000 (1,3%) nel secondo.

Ascolti tv 27 gennaio 2019, pomeriggio e preserale

Nell'access prime time Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ha ottenuto 4.153.000 telespettatori e uno share del 15,84%. Il preserale è dominato invece da Rai1 con 'L'Eredità', visto da 4.555.000 telespettatori pari al 20,67%, mentre Canale 5 con 'Avanti un altro!' ne ha registrati 3.841.000 con il 17,48%. La sfida dei contenitori domenicali pomeridiani è andata invece a 'Domenica Live' di Canale 5 (2.660.000 telespettatori con il 15,4), mentre 'Domenica In' di Rai1 ha ottenuto nella prima parte 2.114.000 telespettatori con il 12,6% di share e nella seconda 2.513.000 e il 15,1%. Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 8.461.000 telespettatori e il 32,41% di share, e le 24 ore con 4.423.000 e il 36,19%. I canali Mediaset hanno conquistato invece la seconda serata con 3.952.000 e il 33,23% di share.