Ascolti, d'Urso batte Mara Venier. Fazio vince la prima serata, in calo 'L'isola di Pietro'

Eccolo, puntuale come ogni lunedì mattina, il risultato della sfida all'Audience tra la 'Domenica Live' di Barbara d'Urso e la 'Domenica In' di Mara Venier. Dopo il vantaggio accumulato nelle prime puntate dalla conduttrice Rai, nella giornata di ieri, domenica 28 ottobre, a vincere è stata la collega di Mediaset. In sovrapposizione, Canale 5 ha fatto registrare 2.646.000 spettatori con il 15,90% di share, mentre Rai 1 si è fermata a 2.559.000 spettatori con 15,40% di share.

Un risultato prevedibile. Barbara d'Urso, infatti, ha potuto contare su quella che è stata la notizia del giorno: il coming out del cantante Marco Carta. La Venier ha invitato invece in studio Carlotta Mantovan, protagonista del nuovo 'Portobello' di Antonella Clerici e vedova dell'amato conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo a seguito di una malattia.

Di seguito la divisione in segmenti. Domenica Live: 2.675.000 – 16.15% Attualità; 2.941.000 – 18.56% Storie; 2.843.000 – 17.66% 1° parte; 3.020.000 – 17.06% 2° parte. Domenica In: 2.717.000 – 15.2% 1° parte; 2.518.000 – 15.6% 2° parte.

Gli ascolti di prima serata

'Che Tempo Che Fa' su Rai1 è stato il programma più seguito della prima serata di domenica con 3.712.000 spettatori e il 14.7% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la seconda stagione della fiction 'L'Isola di Pietro' con 3.130.000 spettatori e il 14.9% di share. Al terzo posto, su Tv8, il Gran Premio di Formula 1 del Messico in diretta che è stato seguito da 2.435.000 spettatori con il 9.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene' su Italia 1 (2.188.000 spettatori, share 12.6%), 'NCIS' su Rai2 (1.694.000 spettatori, share 6.4%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.098.000 spettatori, share 5.7%), 'Le Ragazze' su Rai3 (1.053.000 spettatori, share 4.5%), il film 'Contagion' su Rete4 (497.000 spettatori, share 2.3%), 'C'è Posto per Trenta' sul Nove (215.000 spettatori, share 0.9%).

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata con 7 milioni 743mila spettatori e il 30 di share e l'intera giornata, con 4 milioni 324mila e uno share di 35.