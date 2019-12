Ascolti tv, Terence Hill vince il prime time con 'Il mio nome è Thomas'

Un omaggio vincente. 'Il mio nome è Thomas', il film che Terence Hill ha diretto e interpretato dedicandolo all'amico di una vita Bud Spencer, si aggiudica su Rai1 gli ascolti della prima serata di domenica 29 dicembre con 3.075.000 spettatori e uno share del 14,27%.

Su Canale 5 per 'Zootropolis' 2.332.000 spettatori e share del 10,69%. Ottimo esordio per la serie in tre puntate 'Miserabili' su Rai3, con oltre 2.014.000 spettatori e uno share del 9,47%.

Ascolti tv di domenica 29 dicembre: prime time

Appena fuori dal podio Italia 1 che con 'Din Don. Il ritorno' ha incassato 1.322.000 spettatori e il 6,08% di share. Su Rai2, 'Il campionato fa 90', la festa per i 90 anni del campionato di calcio a girone unico condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, è stato seguito da 1.071.000 spettatori con il 5,25% di share, mentre su Retequattro il film 'Love Actually - L'amore davvero' ne ha ottenuti 797.000 pari al 4,25%. La7 con la fiction 'Tut - Il destino di un Faraone' ha conquistato 678.000 telespettatori (3,28%) e Tv8 con 'Il bacio di mezzanotte' ne ha totalizzati 439.000 pari al 2% di share. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove dove 'Pizza Hero - La sfida dei forni' ha interessato 378.000 telespettatori pari all'1,58% di share.