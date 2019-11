Ascolti tv, boom per 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. 'Le Iene' superano Fazio

Dopo il grande successo di 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', nella domenica televisiva è ancora Rai1 a trionfare con 'I Ragazzi dello Zecchino d'Oro'. Il film dedicato ai 60 anni della famosa kermesse canora dei bambini è stato il programma più visto del prime time, con 4.228.000 spettatori e il 18.3% di share. Al secondo posto, 'Le Iene Show' su Italia 1, con 2.228.000 spettatori e il 12.5% di share. Terzo posto per il GP degli Stati Uniti su Tv8 con 2.127.000 spettatori e l'8.2% di share.

Ascolti tv di domenica 3 novembre: prime time

In quarta posizione, testa a testa fra 'La Ragazza nella Nebbia' su Canale 5 (1.624.000 spettatori e il 7.3% di share) e 'Che Tempo che Fa' su Rai2 (1.795.000 spettatori con il 7% di share, in prima serata, e 1.456.000 spettatori con 7.8% di share a seguire con 'Che Tempo che Fa - Il Tavolo'). Tra gli altri ascolti della prima serata, in evidenza: 'Il Segreto' su Rete4 (1.344.000 spettatori, sahre 5.5%), 'Non è l'Arena' su La7 (1.184.000 spettatori, share 6%), 'Molly's Game' su Rai3 (1.081.000 spettatori, share 4.9%), 'Pizza Hero 2 - La Sfida dei Forni' sul Nove (397.000 spettatori, share 1.6%).

Ascolti tv di domenica 3 novembre: le altre fasce

In access prime time, 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 ha ottenuto 5.270.000 spettatori con il 19.9% di share, staccando 'Paperissima Sprint', che su Canale 5, è stata vista da 3.254.000 spettatori con il 12.3% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità', che ha registrato 4.824.000 spettatori, con il 21.2% di share, contro i 3.837.000 spettatori e il 18% di share totalizzati su Canale 5 da 'Caduta Libera'. Nel pomeriggio prosegue il successo di 'Domenica In' con Mara Venier su Rai1, che ha ottenuto 2.890.000 spettatori e il 16.4% di share, nella prima parte, e 2.817.000 spettatori con 16.9% di share, nella seconda. Bene, a seguire, anche 'Da Noi - A Ruota Libera' con 2.383.000 spettatori e il 13.1% di share. Su Canale 5, invece, 'L'Arca di Noè' ha totalizzato 2.688.000 spettatori (share 14.6%), 'Beautiful' 2.167.000 spettatori (share 12%), 'Una Vita' 2.025.000 spettatori (share 12.1%), 'Il Segreto' 2.203.000 spettatori (share 13.1%), 'Domenica Live' 2.647.000 spettatori (share 14.8%), 'Domenica Live - Ultima Sorpresa' 2.247.000 spettatori (share 11.7%).

In seconda serata, molto bene 'Speciale Tg1' su Rai, con 1.013.000 spettatori e il 9.6% di share. Tra i programmi sportivi, 'La Domenica Sportiva' su Rai2 ha ottenuto 803.000 spettatori (share 8.7%) mentre 'Tiki Taka - Il Calcio è il Nostro Gioco' su Canale 5 ha conquistato 500.000 spettatori (share 8% di share). Complessivamente, le reti Rai hanno vinto su quelle Mediaset in prima serata e nelle 24 ore, mentre Mediaset ha avuto la meglio in seconda serata.