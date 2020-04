Ascolti tv, 'Bella da morire' chiude alla grande e vince il prime time

Poker per 'Bella da morire', che conquista il prime time della domenica per quattro settimane di fila. L'ultima puntata della fiction con Cristiana Capotondi, in onda su Rai1, ha conquistato 5.844.000 spettatori pari al 20.5% di share. Testa a testa fra Barbara d'Urso e Fabio Fazio: 2.474.000 spettatori pari all'11.1% di share per 'Live - Non è la d'Urso', su Canale 5, 2.823.000 telespettatori e uno share del 9,28%, invece, per 'Che tempo che fa'.

Ascolti tv di domenica 5 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time, Italia 1 con il film 'Un'Impresa da Dio', che ha registrato 2.455.000 spettatori con l'8.1% di share; La7 con 'Non è l'Arena', che ha totalizzato 1.819.000 spettatori nella prima parte e il 6.3% con 1.369.000 spettatori nella seconda; Rai3 con 'Borg McEnroe', seguito da 1.052.000 spettatori pari ad uno share del 3.5%; Rete 4 con 'The Next Three Days', che ha raccolto davanti allo schermo 912.000 spettatori con il 3.4% di share. A chiudere Tv8 con 'I Delitti del BarLume', con 630.000 spettatori (2.1%), e Nove con 'Little Big Italy, visto da 358.000 spettatori (1.2%).