Ascolti tv, 'La bella e la bestia' scalza 'La banda dei Babbi Natali' e vince la prima serata

I film Disney non tramontano mai. E' 'La bella e la bestia', trasmesso su Rai1, ad aggiudicarsi gli ascolti della prima serata di domenica 5 gennaio grazie a 3.256.000 telespettatori e al 14,03% di share. 'La banda dei Babbi Natale', su Canale 5, ha ottenuto 2.228.000 telespettatori e il 9,71%, mentre Rai3 con la miniserie 'I Miserabili' ne ha registrati 2.087.000 pari al 9,17% di share.

Ascolti di domenica 5 gennaio: prime time

Appena fuori dal podio Italia 1 con il film 'Now you see me - I maghi del crimine', visto da 1.632.000 telespettatori e uno share del 7,28%, seguita da Rai2 che con il film 'Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali' ha conquistato 1.458.000 telespettatori (6,29%). Retequattro con 'I legnanesi sem nasu par patì... e patem' ha registrato 1.034.000 telespettatori e uno share del 5,29%, mentre su Tv8 il film 'Un amore a distanza' ha interessato 516.000 telespettatori (2,18%). Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Nove con 'Deal With It - Stai al gioco' (400.000 telespettatori, share 1,78%) e La7 con 'Tut - Il destino di un Faraone' (396.000 telespettatori, share 1,72%).

Ascolti di domenica 5 gennaio: le altre fasce

Nell'access prime time Rai1 con 'Soliti Ignoti - Il ritorno' ha ottenuto 5.915.000 telespettatori e uno share del 24,93%, Canale 5 invece con 'Paperissima Sprint' si è fermato a 2.925.000 pari al 12,47%. Anche nel preserale la vittoria va a Rai1 che con 'L'Eredità Weekend' ha totalizzato 4.727.000 telespettatori e il 23,69% di share, mentre la rete ammiraglia Mediaset con 'Conto alla rovescia Weekend' ne ha incassati 2.949.000 e il 15,04% di share.

Nel complesso le reti della Rai vincono la prima serata, con 9.236.000 telespettatori e il 39,05% di share, e l'intera giornata con 4.291.000 e il 38,42%. Ai canali Mediaset va invece la seconda serata con 4.051.000 telespettatori e il 32,58% di share.