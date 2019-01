Ascolti tv, la Lotteria Italia sbanca anche la prima serata

Con la dea bendata la Rai va sul sicuro. Cinque milioni e 250 mila telespettatori hanno seguito ieri sera su Rai 1 lo speciale de "I Soliti ignoti" dedicato alla Lotteria Italia, con l'estrazione dei biglietti vincenti. E' stato il programma più visto dell'intera giornata, dopo il Tg1 delle 20 (5 milioni 687mila spettatori, 24,5% di share), con il 22,5% di share e rispetto allo scorso anno ha guadagnato 1,3 punti di share, nonostante la crescita di Rai 2 e Rai 3.

Segue, nel prime time, l'ottimo risultato su Rai 2 per il film "Cenerentola" del regista Kenneth Branagh, che ha registrato la migliore performance della stagione 2018/19 per un film sulla seconda rete con 2 milioni 546 mila spettatori e il 10,1% di share. Terzo gradino del podio di prima serataper il film "Jurassic World" che su Canale 5 ha avuto 1 milione 921 mila spettatori ovvero l'8,2% di share.

Ascolti tv, bene "I Soliti ignoti" di Amadeus sulla Lotteria Italia

Nel preserale di Rai 1 prosegue la serie positiva de "L'Eredità", seguita da 4 milioni 626 mila spettatori, con uno share del 22%. In Acces prime time in testa Canale 5 con "Paperissima Sprint" che raggiunge 3 milioni 286 mila spettatori pari al 13,1% di share. Molto bene in seconda serata su Rai 1 lo "Speciale Tg1", che è stato seguito da 1 milione 6mila spettatori, con share del 10,5%, in vetta alla fascia. Nel pomeriggio si segnala "Domenica In" condotta da Mara Venier, che nella prima parte raggiunge 2 milioni 814 mila telespettatori, con il 17,7% di share e nella seconda 2 milioni 461mila spettatori, con il 16,7%.

Complessivamente le reti Rai si aggiudicano il prime time con 11 milioni 232 mila spettatori e il 44,1% di share, la seconda serata con 4 milioni 566 mila spettatori e il 37,7% di share e l'intera giornata con 4 milioni 686mila spettatori e il 40,4% di share.