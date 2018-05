Ascolti tv, l'uragano Fazio spazza via Gerry Scotti: che tonfo "The Wall"

Fabio Fazio re della domenica di Rai 1 e non solo. "Che tempo che fa", la domenica, è il programma più visto della rete ammiraglia di casa Rai, ma il talk si aggiudica anche l'ascolto più alto del prime time con 4.093.000 telespettatori - e il 17% di share - che hanno seguito la puntata del 6 maggio (2.289.000 telespettatori e il 15% di share per il segmento successivo "Che tempo che fa - Il Tavolo).

Tonfo per Canale 5, invece, con "The Wall", seguito da 1.988.000 telespettatori, per l'8.8% di share. E mentre Gerry Scotti si lecca le ferite, in casa Mediaset si tira un sospiro di sollievo con "Le Iene Show", che si piazza al secondo posto con 2.123.000 telespettatori e l'11.7% di share.

A seguire, i telefilm "Ncis" e "Instinct" su Rai 2 (rispettivamente 2.104.000 telespettatori, share 8.3%, e 1.826.000 telespettatori, share 7.8%), la gara di Moto GP in differita su Tv8 (1.616.000 telespettatori, share 6.5%), "Non è l'Arena" su La7 (1.303.000 telespettatori, share 6.9%), il film "Il Mostro di Cleveland" su Rete4 (1.128.000 telespettatori, share 4.9%), "Sono Innocente" su Rai 3 (780.000 telespettatori, share 3.4%), "Little Big Italy" sul Nove (378.000 telespettatori, share 1.6%, nel primo episodio in prima visione, e 222.000 telespettatori, share 1.4%, nel secondo episodio in replica).