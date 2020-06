Ascolti tv, 'Non dirlo al mio capo' in replica supera la d'Urso: bene 'Storie Maledette'

La replica di 'Non dirlo al mio capo' - fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale in onda su Rai Uno - vince il prime time di domenica 7 maggio con 2.989.000 spettatori e il 14% di share. Al secondo posto, su Canale 5, 'Live - Non è la D'Urso', che ha registrato 1.882.000 spettatori e l'11.4% di share.

In terza posizione è quasi spareggio tra tre programmi: 'Non è l'Arena' su La7 (1.424.000 spettatori, share 7.8%), 'Una notte da Leoni' su Italia 1 (1.447.000 spettatori, share 6.6%) e il ritorno di 'Storie Maledette' su Rai Tre (1.420.000 spettatori, share 6.2%).

Ascolti tv di domenica 7 maggio: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Hawaii Five - 0' e 'NCIS New Orleans' su Rai Due (rispettivamente 1.350.000 spettatori, share 5.5%, e 1.173.000 spettatori, share 5.2%), 'La Battaglia di Hacksaw Ridge' su Rete 4 (866.000 spettatori, share 4.4%), 'I Delitti del BarLume - Aria di Mare' su Tv8 (773.000 spettatori, share 3.4%), 'Little Big Italy' sul Nove (526.000 spettatori, share 2.2%).