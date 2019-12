Ascolti tv, boom 'Pezzi Unici': crolla 'Oltre la soglia' su Canale 5

La domenica sera la fiction dilaga sulle reti ammiraglie, ma lo stacco è più che netto. A conquistare, ancora una volta, il prime time è 'Pezzi Unici' - la serie diretta da Cinzia Th Torrini, con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello - in onda su Rai1, con 4.652.000 spettatori e il 19,07% di share. Tre volte il risultato, sempre più scarso, di 'Oltre la soglia', seguita su Canale 5 da 1.483.000 spettatori con il 6,5% di share.

Bene 'Le Iene Show' su Italia1 con 2.066.000 con l'11,96% di share (per la presentazione 1.707.000 spettatori e il 6,79%), mentre Fazio si ferma poco dopo: su Rai2 'Che tempo che fa' ha coinvolto 2.015.000 spettatori con l'8,2% di share, mentre 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' ha totalizzato 1.553.000 spettatori (8.3%).

Ascolti tv di domencia 8 dicembre: prime time

Su La7 'Non è L'Arena' ha catturato l'attenzione di 1.097.000 spettatori con il 5,7% di share. Su Rai3 'La Grande Storia' ha registrato il 3,9% di share con 897.000 spettatori. Su Rete4 per 'The Nice Guys' gli spettatori sono 674.000 pari al 3,16% di share. Su Tv8 'Appuntamento per Natale' ha realizzato 376.000 spettatori con l'1,8% di share. Sul Nove 'Porgi l'Altra Guancia' è stato visto da 463.000 spettatori con il 2% di share.