Ascolti tv, Andrea Bocelli mattatore: la sua notte vola

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 7.903.000 telespettatori contro 6.137.000) che in seconda serata (con 3.308.000 telespettatori contro 2.873.000) e nelle 24 ore (con 3.333.000 telespettatori contro 2.379.000).

Bel colpo per la Rai alla vigilia della nuova stagione televisiva. "La Notte di Andrea Bocelli" , lo show del tenore trasmesso domenica in prima serata sulla rete ammiraglia ha ottenuto 3.889.000 telespettatori con il 21,58% di share, piazzandosi al gradino più alto del podio nella gara degli ascolti.

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Mentre camminava per Times Square, il cantante ha impugnato una chitarra e iniziato a esibirsi in un piccolo live a sorpresa che in pochi minuti ha radunato centinaia di persone. Come un vero artista di strada, Bocelli ha raccolto i soldi dei passanti, circa 500 dollari, e insieme a una donazione personale li ha donati alla comunità dei senzatetto