Ascolti tv, record assoluto per ‘Domenica In’. ‘Come una madre’ batte ‘Non è la d’Urso’

Ancora un’altra grande vittoria per Rai Uno nella giornata di ieri, 9 febbraio 2020. Dopo i numeri straordinari registrati nella settimana del Festival di Sanremo, l’ammiraglia Rai è salita di nuovo sul podio della rete più vista nella prima serata grazie alla fiction 'Come una madre' con Vanessa Incontrada, seguita da 5.034.000 telespettatori pari al 19,9% di share.

Secondo gradino del podio per Canale 5 con il programma 'Live - Non è la d'Urso' che ha raggiunto 2.748.000 telespettatori e uno share del 16,65% anche grazie alla presenza di Morgan, tra i protagonisti più discussi del Festival di Sanremo dopo la clamorosa lite con Buga. Terzo posto per Rai2 con 'Che Tempo che Fa', che ha ottenuto 2.245.000 telespettatori e uno share dell'8,63% nella prima parte. Nel segmento 'Il Tavolo', in seconda serata, il programma condotto da Fabio Fazio ha totalizzato 1.975.000 e il 10,48%.

Ascolti tv, record assoluto per Domenica In che vola oltre il 33% di share

Prima serata, ma non solo, perché la giornata di ieri 9 febbraio 2020 entra nella storia del programma ‘Domenica In’ per il record di ascolti. Lo speciale sul Festival di Sanremo 2020 condotto da Mara Venier dal Teatro Ariston è stato seguito da oltre 6 milioni di spettatori pari al 33.8% di share: nel dettaglio, la prima parte ha ottenuto 6.017.000 di spettatori (33.8% di share), la seconda 5.075.000 di spettatori (30.08% di share) e la terza 5.024.000 (28.70% di share). Straordinario successo anche sul digitale: con oltre mezzo milione di interazioni sui social, è stato il programma più commentato dell’intera giornata registrando un record assoluto.

Ascolti tv di domenica 9 febbraio 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai3 'Amore Criminale' ha interessato 1.114.000 telespettatori (share del 4,74%) mentre su La7 'Non è l'Arena' è stata vista da 953.000 telespettatori con uno share del 4,6%. Su Italia1 'Enjoy - Ridere fa bene' ha totalizzato 723.000 telespettatori e uno share del 3,06%. Chiudono gli ascolti del prime time su Tv8 'Bruno Barbieri 4 Hotel', visto da 388.000 telespettatori (share dell'1,7%) e sul Nove 'Camionisti in trattoria 4', seguito da 302.000 telespettatori (share dell'1,1%).