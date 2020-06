Mara Venier chiude col botto: successo record per l’ultima puntata di ‘Domenica In’

Non poteva chiudersi in modo migliore questa storica edizione di ‘Domenica In’ se non con i numeri indicativi di un successo record: oltre 3 milioni di telespettatori, pari al 23% di share sono i dati relativi alla puntata conclusiva di una delle stagioni più lunghe, emozionanti e complesse del programma di Rai Uno che anche ieri si è confermato il più seguito del day time. Merito della squadra di un programma che non ha mai arretrato dinanzi alle difficoltà dettate dall’emergenza coronavirus, protraendosi per tutto il mese di giugno come non era mai accaduto fino ad ora, ma anche e soprattutto della sua padrona di casa Mara Venier, fino all’ultimo giorno instancabile amica dei telespettatori nei pomeriggi domenicali nonostante l’infortunio al piede occorsole qualche settimana fa.

Confermatissima anche per la prossima stagione del programma, tra qualche giorno Mara Venier sarà già impegnata nelle riunioni utili per mettere a punto la nuova edizione del contenitore domenicale. "Avevo pensato di rifare il gruppone, come nelle mie prime edizioni – ha rivelato - Non ho ancora le idee chiare anche se una cosa l'ho capita: il format sono io”. E con questi risultati, è impossibile darle torto.