Ascolti tv, ‘Don Matteo’ non ha rivali: 6 milioni di spettatori per la fiction con Terence Hill

Continua a primeggiare nella prima serata del giovedì la fiction di Rai Uno che trova in ‘Don Matteo’ la sicurezza di vincere a mani bassi la sfida degli ascolti tv. Giunta alla sua 12esima stagione, infatti, la serie tv con Terence Hill non conosce crisi e la terza puntata in onda il 23 gennaio 2020 conferma il successo con 6.162.000 telespettatori e uno share del 26,75% che stacca di tanto la concorrenza.

Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film 'Che bella giornata' che ha ottenuto 2.606.000 telespettatori e uno share dell'11,5%. Terzo posto per Italia1 con il film 'Justice League' che è stato seguito da 1.502.000 telespettatori (share del 6,57%).

Ancora un grande successo per la terza puntata di #DonMatteo12 che supera i 6,1 milioni di spettatori e, con il 26,8% di share, si conferma il programma più visto della prima serata.

Grazie a tutti voi per l'affetto dimostrato, a giovedì prossimo! 🙏🏻❤️ @RaiUno pic.twitter.com/oSWbyxA7a4 — Don Matteo (@DonMatteoRai) 24 gennaio 2020





Ascolti tv di giovedì 23 gennaio 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Retequattro 'Dritto e Rovescio' che ha ottenuto 1.233.000 telespettatori e uno share del 6,71%, mentre su La7 'PiazzaPulita' è stata seguita da 1.147.000 telespettatori (share del 6,3%). Su Rai2 il film 'American Assassin' ha totalizzato 1.126.000 telespettatori e uno share del 4,65%. Su Rai3 il film 'Chef - La ricetta perfetta' è stato seguito da 774.000 telespettatori con uno share del 3,2%. Chiudono gli ascolti del prime time il doc 'Bombe su Auschwitz' che su Nove è stato visto da 334.000 telespettatori e uno share dell'1,3% e il film 'Hitch - Lui sì che capisce le donne', che su Tv8 ha interessato 304.000 telespettatori pari a uno share dell'1,3%.

Nell'access prime time ancora vincente sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti Ignoti - Il ritorno', seguito da 5.663.000 telespettatori pari a uno share del 21,6%. Il programma concorrente in onda su Canale 5 'Striscia la notizia' è stato invece visto da 4.758.000 telespettatori (share del 18,1%). Nuovo successo nella fascia preserale su Rai1 per 'L'Eredità' che ha ottenuto 5.557.000 telespettatori e uno share del 26,74%. Su Canale 5, infatti, 'Avanti un altro!' è stato visto da 4.128.000 telespettatori raggiungendo uno share del 20,41%.