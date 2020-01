‘Don Matteo’ sbanca l’Auditel e doppia (ancora) la concorrenza

Don Matteo sbanca ancora l'Auditel. La quarta puntata della fiction con Terence Hill, andata in onda ieri giovedì 30 gennaio su Rai1, ha di nuovo battuto ogni forma di concorrenza (che pare ormai arresa a un gigante televisivo di tale caratura) con 6.064.000 telespettatori e uno share del 26,68%. Secondo gradino del podio per il film 'Come un gatto in tangenziale' che su Canale5 ha interessato 3.028.000 telespettatori (share del 13,22%). Terzo posto per il film 'L'uomo sul treno - The Commuter', visto su Rai2 da 1.633.000 telespettatori con uno share del 6,55%.

Ascolti tv di giovedì 31 gennaio 2020

A seguire, su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha ottenuto 1.305.000 telespettatori e uno share del 6,72% mentre su Italia1 'Le Iene presenta Speciale Chico Forti' ha interessato 1.113.000 telespettatori e uno share del 6,62%. Su La7 'PiazzaPulita' ha totalizzato, invece, 1.100.000 telespettatori con uno share del 5,83%. Su Rai3 il film 'In her shoes - Se fossi lei' è stato seguito da 616.000 telespettatori con uno share del 2,56%. Chiudono gli ascolti del prime time il film 'La Torre Nera', visto su Tv8 da 398.000 telespettatori pari a uno share dell'1,6% e su Nove il film 'Big', seguito da 212.000 telespettatori (share 0,9%).