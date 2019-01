Ascolti tv, Barbara d’Urso ringrazia i fan della Dottoressa Giò: il messaggio “col cuore”

Per la prima volta nel 2019, ieri 13 gennaio, Barbara d’Urso è tornata in tv, nella duplice veste di padrona di casa del suo Domenica Live (fermo per la pausa natalizia) e di medico nella prima puntata della serie tv ‘La Dottoressa Giò’.

Nella fiction in onda in prima serata su Canale 5 la conduttrice è tornata a indossare il camice della ginecologa Giorgia Basile dopo più di vent’anni dall’esordio, e l’attesa di scoprire il riscontro del gradimento del pubblico per questa prima puntata è terminata con la diffusione dei dati Auditel.

La prima delle quattro puntate in programma della nuova stagione della serie con Barbara d’Urso è stata seguita da 3.046.000 spettatori con uno share del 12.6%, risultato di due punti inferiore all’incontro di Coppa Italia Napoli- Sassuolo che su Rai Uno ha registrato 3.534.000 spettatori con uno share pari al 14.1%.

Un esito accolto con entusiasmo da Barbara d’Urso che poco fa su Instagram ha commentato con entusiasmo il debutto televisivo del nuovo anno.

“Buongiorno! Domenica Live torna dopo più di un mese di assenza ed è subito il programma più visto della sua fascia!!! Nonostante il cambio d’orario!!!! Picchi di quasi 2 milioni e mezzo di spettatori!! E grazie per il grande affetto con cui avete seguito la prima puntata della Dottoressa Giò!! Eravate in 3 milioni e mezzo nonostante la partita!!”, ha scritto la conduttrice (e attrice), da questa settimana non più ‘costretta’ allo scontro diretto con la ‘Domenica In’ della concorrente Mara Venier proprio in seguito allo spostamento di orario.

Grande l’entusiasmo anche del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri: “Barbara conferma una volta in più la sua grandezza e la sua duttilità, dimostrando il suo talento a 360 gradi. “Dottoressa Giò” si è dimostrato un prodotto d’appeal e di grande efficacia narrativa. Complimenti a Barbara, a tutta la fiction Mediaset e Picomedia che ha realizzato una serie così amata e a tutto il gruppo Videonews che, quotidianamente, accompagna Barbara nei contenitori di day time”, la sua nota.

Domenica In conquista il pubblico: è record di stagione

Ottimi risultati nel pomeriggio di Rai1 per la 'Domenica In' condotta da Mara Venier che nella prima parte è stata vista da 3.353.000 telespettatori pari al 19,6% di share e nella seconda da 2.866.000 e il 18,4%. Il programma, che ha visto il commosso ritorno di Giampiero Galeazzi, nel complesso ha fatto registrare il miglior risultato di stagione con oltre 3.100.000 di media e il 19,1% di share.

Su Canale 5, invece, 'Domenica Live' in onda dalle 17,22 è stata seguita da 2.114.000 telespettatori pari al 12,71% di share.

Ascolti tv, i dati del 13 gennaio 2019

Terzo gradino del podio degli ascolti di domenica 13 gennaio per il film 'Hercules - La leggenda ha inizio' che su Italia1 è stato visto da 1.817.000 telespettatori pari a uno share del 7,54%.

Fuori dal podio, 'Non è l'Arena' che su La7 è stata seguita da 1.758.000 telespettatori pari a uno share del 9,22%. 'La porta rossa' su Rai2, ha totalizzato 1.606.000 telespettatori pari a uno share del 6,55% mentre il film trasmesso da Rai 3 'Il divo' è stato seguito da 1.403.000 telespettatori pari a uno share 6,02%.

Su Rete4 il film 'Inside man' ha totalizzato invece 1.008.000 telespettatori pari a uno share del 5,03% mentre su Tv8 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' è stato seguito da 805.000 telespettatori pari a uno share del 3,7%.

Sul Nove 'Camionisti in Trattoria' è stato visto da 467.000 telespettatori registrando uno share dell''1.8%.